Tras quedarse sin el Mazatlán FC, Alcaldesa interina celebra la llegada de Dorados y destaca su impulso a la economía local

MAZATLÁN._ Tras quedarse Mazatlán sin equipo profesional de futbol, la Presidenta Municipal interina, Minerva Osuna Zavala, celebró que el equipo Dorados de Sinaloa dispute sus encuentros como local, al considerar que su presencia contribuirá a fortalecer la actividad económica del municipio y reactivará el ambiente futbolero que caracteriza a la ciudad.

En abril de este año, el puerto se quedó sin equipo de futbol de la Liga MX, luego de que la franquicia del Mazatlán FC fue vendida al Atlante.

En entrevista con medios de comunicación, la Alcaldesa interina dijo que con la llegada de Dorados se va a mantener la economía relacionada con el fútbol, ya que muchas familias disfrutan asistiendo al estadio en cada temporada y ahora podrán retomar esa tradición de disfrutar juntos los partidos en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Alcaldesa interina destacó que la permanencia de la actividad futbolística en Mazatlán representa un beneficio para distintos sectores, al mantener el flujo de aficionados que acostumbran asistir a los encuentros y la dinámica económica que se genera alrededor de cada partido.

Finalmente, Minerva Osuna invitó a la ciudadanía a apoyar al equipo asistiendo a los partidos y aprovechar que aún continúa el periodo vacacional para disfrutar en familia del futbol profesional en Mazatlán.

Señaló que la afición mazatleca siempre ha mostrado un gran entusiasmo por este deporte, por lo que confió en que responderá con una buena asistencia al estadio y respaldará al equipo durante su estancia en el puerto.