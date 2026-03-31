$!Tras quejas por abandono, Carpa Olivera tendrá proceso de remodelación, informa Alcaldesa de Mazatlán

Ante algunos señalamientos de visitantes y locales por el estado de abandono en que se encuentra la Carpa Olivera de Olas Altas, la Alcaldesa Estrella Palacios señaló que este espacio turístico se encuentra en proceso de remodelación para un próximo mantenimiento, por lo que en estos momentos su acceso está delimitado al público. Mencionó que el personal de Obras Públicas se está encargando de hacer todas las revisiones permitentes para la estructura de trabajo; sin embargo, no se dio una fecha exacta para el inicio de las obras. Aunque sí dejó claro que el cierre al acceso es un tema de prevenir cualquier riesgo.









“La Carpa Olivera se tuvo que delimitar porque está en proceso de remodelación. Tenemos un proyecto en el que se le va a dar a mantenimiento y ahorita por parte de Obras Públicas se hizo el levantamiento, se hizo todas las requisiciones que se necesitan para que estén las mejores condiciones”, comentó Estrella Palacios. “(Está cerrada) Por riesgo; justamente ahorita se está protegiendo de que la gente no entre porque se tienen que hacer algunos trabajos de mantenimiento. De hecho, ya estuvo el ingeniero Martín Gallardo, encargado de Obras Públicas, haciendo unos trabajos para delimitar el área y que las personas que estén visitando no entren y no corren ningún riesgo, de manera preventiva”.







Junto a la Carpa Olivera, el Monumento a la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas también recibirán una remodelación que tanto han pedido los porteños por años, la cual se espera sea reinaugurada con un festival musical, así lo informó la Presidenta Municipal. “También tenemos el Paseo de las Estrellas que va a ser intervenido. Ahorita ya en estos días entrarán en licitación esos dos monumentos, que es el Monumento a la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas, que va a ser totalmente rehabilitado y, próximamente les estaremos dando más información porque vamos a hacer un festival en la inauguración para otorgar una nueva estrella”.





