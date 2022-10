Tras renuncia de ‘El Químico’, ciudadanos buscan a morenista que represente un cambio verdadero para Mazatlán

Ciudadanos mazatlecos, a través de un manifiesto, buscan que con la renuncia de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres a la Alcaldía se recupere un gobierno de cambio verdadero para Mazatlán.

El Manifiesto ciudadano mazatleco por la recuperación de un gobierno de cambio verdadero. Ciudadanos hombres y mujeres por la reconstrucción democrática, del gobierno de Mazatlán, es el siguiente:

Estamos ante una oportunidad histórica de retomar el rumbo que los electores nos mandataron en las urnas, de construir un gobierno diferente, donde la razón máxima es la honestidad y la humildad en el ejercicio de la función pública, la renuncia de “El Químico” Benítez Torres.

Abre el horizonte, para lograr estos objetivos. Estamos convencidos de que este contexto nos sitúa en una nueva oportunidad de recuperar los principios básicos de la Cuarta Transformación: no robar, no traicionar y no mentir.

Hoy estamos en la oportunidad de retomar y construir un gobierno que se planteé un cambio verdadero lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, repercutirá en el imaginario político, rumbo al proceso del 2024, es por esto que hoy las instancias que determinan el rumbo de nuestro municipio en la designación del presidente municipal, asumirán una responsabilidad consiente y razonada, ya que delineara nuestro presente y futuro.

En estos momentos de definición política congruente, no está en juego lo inmediato sino la construcción de un futuro sólido, de un gobierno que nos permita recuperar y proyectar lo que la Cuarta Transformación es en realidad.

Por lo que proponemos

Una personalidad que se distinga por su pertenencia a Morena.

Una personalidad con moral democrática y ética comprobadas.

Una personalidad con valores humanistas, incluyente y tolerante.

Una personalidad con experiencia política y en la administración pública.

Una personalidad sensible que permita un desarrollo equilibrado para todos los sectores de nuestro municipio.

Los ciudadanos abajo firmantes deseamos que las decisiones que se adopten en las instituciones del Estado de Sinaloa, consideren estas peticiones ciudadanas que aquí presentamos para el Municipio de Mazatlán.

Solo en Sinaloa se debe decidir nuestro futuro y en ningún otro lugar.

Gracias.

Mazatlán, Sinaloa, a 24 de octubre de 2022.

Firmas

