$!Tras repunte en el verano, llegó la temporada baja para los comerciantes del mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Con el transcurso de los llamados “meses de vacas flacas”, es decir, septiembre y octubre, los locatarios del mercado José María Pino Suárez se resignan a pasar esta temporada con lo que salga, hasta la llegada de un nuevo puente vacacional en noviembre que les ayude a mejorar sus ventas.

El presidente de la Unión de Locatarios del mercado del Centro, Roberto Vega Nieblas, comentó que luego del buen repunte que tuvieron los comerciantes durante el verano, ahora tendrán que enfrentar la mala temporada. Sin embargo, buscarán beneficiarse de la llegada de turistas internacionales al puerto.

“En el verano se tuvo un repunte considerable y ahorita en el mes de septiembre es algo cíclico y ya sabemos que es temporada baja para nosotros; entonces estamos esperando el puente que hay en noviembre y ya las vacaciones que son en diciembre para subir un poco”, señaló Vega Nieblas.

“Igual ya sabemos que es flojo septiembre, pero también a la vez comienza con el arribo del turismo que vienen de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, uno como comerciante siempre tiene la expectativa de que venga gente al destino”.

Reiteró que aunque siempre reciben a todo tipo de turismo, su base de clientes se compone principalmente por los visitantes nacionales, quienes buscan todo tipo de diversidad en los comercios y le dan un respiro a la economía, ya que gracias a ellos el recinto luce lleno en ocasiones.