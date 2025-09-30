$!Tras repunte en el verano, llegó la temporada baja para los comerciantes del mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Con el transcurso de los llamados “meses de vacas flacas”, es decir, septiembre y octubre, los locatarios del mercado José María Pino Suárez se resignan a pasar esta temporada con lo que salga, hasta la llegada de un nuevo puente vacacional en noviembre que les ayude a mejorar sus ventas.
El presidente de la Unión de Locatarios del mercado del Centro, Roberto Vega Nieblas, comentó que luego del buen repunte que tuvieron los comerciantes durante el verano, ahora tendrán que enfrentar la mala temporada. Sin embargo, buscarán beneficiarse de la llegada de turistas internacionales al puerto.
“En el verano se tuvo un repunte considerable y ahorita en el mes de septiembre es algo cíclico y ya sabemos que es temporada baja para nosotros; entonces estamos esperando el puente que hay en noviembre y ya las vacaciones que son en diciembre para subir un poco”, señaló Vega Nieblas.
“Igual ya sabemos que es flojo septiembre, pero también a la vez comienza con el arribo del turismo que vienen de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, uno como comerciante siempre tiene la expectativa de que venga gente al destino”.
Reiteró que aunque siempre reciben a todo tipo de turismo, su base de clientes se compone principalmente por los visitantes nacionales, quienes buscan todo tipo de diversidad en los comercios y le dan un respiro a la economía, ya que gracias a ellos el recinto luce lleno en ocasiones.
“Siempre lo menciono, que el mercado, gracias a la diversidad de giro que tiene, ayuda a que todos los negocios sean muy solicitados, porque hay mucha gente. El turismo viene a buscar el producto regional, lo que es la machaca, el camarón, el marlín; también vienen los visitantes a conocer la gastronomía que se tiene aquí en el mercado, el área de restaurantes es muy concurrida; entonces de alguna u otra manera con todos los giros nos vemos beneficiados”.
ESPERAN TERMINEN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
En otros temas, Roberto Vega indicó que todavía están a la espera de que Gobierno Municipal termine con la instalación de la canaletas y la reparación del techo, para así poder evitar goteras o inundaciones que afectan a algunos negocios en el interior.
“Todavía no se terminan los trabajos, ahorita se están detallando las fallas que quedan, pues de goteras y eso, pero ahí vamos, poco a poco se está atendiendo ese tema. El caso de las canaletas, creo que están por terminarlo ya, creo que a mediados del mes ya terminan; entonces vamos a esperar a que terminen y ya una vez terminado vamos a ver cuáles son las fallas, si quedó bien o hay que ajustar”.