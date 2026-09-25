Tras reuniones con productores de Sinaloa Sader busca reducir costos en el campo y la pesca

Tras reunirse con representantes del campo y la pesca de Sinaloa en Mazatlán, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Columba López Gutiérrez, informó que la dependencia trabaja en créditos y compras conjuntas de insumos para reducir costos de producción, así como atender a la petición de recuperar el apoyo al diésel marino y los señalamientos de productores sobre la comercialización de camarón importado.

En su reciente visita al puerto, López Gutiérrez, señaló que las reuniones incluyeron a agricultores, ganaderos, acuacultores, pescadores ribereños y de altamar, así como a mujeres empacadoras, acudieron integrantes del equipo técnico y funcionarios de la Sader con capacidad de decisión, con el propósito de revisar las necesidades de cada actividad.

“La mayoría de las cosas que están solicitando cabe dentro de lo que tenemos nosotros como presupuesto. Lo que hay que hacer es dar la información y, en algunos casos, abrir algunas puertas”, comentó.

La funcionaria señaló que para atender esas demandas, sostuvo que la mayoría de las solicitudes pueden encauzarse mediante los recursos y programas disponibles, sin necesidad de una modificación al presupuesto para el 2027.

Asimismo, mencionó contar con cifra de 88 mil millones de pesos para los programas de cara al 2027, además de los recursos destinados a Cosechando Soberanía, aunque no precisó cuánto correspondería a Sinaloa de este programa.

“Son 88 mil millones para toda la secretaría, para los diferentes programas, y es adicional lo que se tiene en Cosechando Soberanía. Estamos trabajando para que puedan acceder a ciertos créditos que son muy, muy blandos”, declaró.

“Estamos haciendo carteras de créditos, paquetes de acuerdo a la actividad y esto nos está permitiendo modelar Cosechando Soberanía para que se puedan desarrollar los proyectos específicos requeridos por cada una de las zonas”, añadió.

Diésel marino y reducción de costos

En lo que respecta a la petición de los pescadores para recuperar el apoyo al diésel marino, López Gutiérrez confirmó que forma parte de los planteamientos recibidos, aunque aclaro que la propuesta deberá entregarse a las autoridades encargadas de tomar esa decisión.

“En el caso del diésel, esa es una parte que la traemos como una solicitud que han hecho. Sin embargo, tenemos que entregar la propuesta a quienes toman en esa parte la decisión”, dijo.

La titular de la Sedar señaló que mientras se revisa la demanda, impulsaron mecanismos para mejorar la rentabilidad, entre ellos seguros, coberturas, acuerdos para dar certidumbre sobre precios y compras de productos, desarrollo de proveedores y adquisición conjunta de insumos.

“Lo que estamos haciendo nosotros es generando las condiciones para bajar costos de producción, aumentar la rentabilidad y entrarle al mercado de otra manera. Ya tenemos seguro, tenemos coberturas, estamos garantizando el precio, estamos garantizando la compra de los productos”, manifestó.

“Estamos haciendo la estrategia para las compras consolidadas y poder bajar costos de producción”, añadió.

La secretaria de agricultura federal comentó que también fue consultada por las inconformidades de productores ante el camarón ecuatoriano y por reportes sobre la presunta presencia de camarón tigre en restaurantes de Mazatlán.

Ante esto, dijo que personal de Aduanas participó en la reunión con el sector y recibió los planteamientos para darles seguimiento, ya que, en el caso del camarón tigre, aclaró que primero tendría que comprobarse la presencia de la especie.

En caso de confirmarse, buscarían la intervención de Procuraduría Federal del Consumidor y otras autoridades e incluso podría presentar denuncias sustentadas técnicamente.

Respecto al camarón ecuatoriano, afirmó que ya existe una mesa de trabajo, aunque evitó adelantar las acciones previstas.

Pagos pendientes a maiceros

En relación con los apoyos a productores de maíz, López Gutiérrez señaló que alrededor de 20 mil personas ya realizaron su respectivo cobro, a su vez que mencionó que otros beneficiarios deben acudir a recoger su tarjeta para acceder a recursos que, aseguró, ya están depositados.

La funcionaria destacó que aún hay 174 productores con quienes no se ha logrado establecer contacto, mientras que 32 pagos permanecen en revisión debido a dudas detectadas en sus expedientes, atribuyendo parte de las dificultades del proceso a situaciones entre bodegas y productores, sosteniendo que los recursos federales fueron entregados en tiempo.

“Veinte mil ya cobraron y los otros faltantes lo que hace falta es que se acerquen, que recojan su tarjeta y puedan tener el acceso. Todas las tarjetas tienen recursos. Solamente hay 32 pagos que van a estar observados porque nos salieron ciertas dudas”, expresó.

“La presidenta nos dio el recurso en tiempo y forma. Ha habido ciertas cosas entre las bodegas y los productores, y estamos pagando todo”, complementó.

Finalmente, López Gutiérrez sostuvo que, tras las reuniones en Sinaloa, la Sader continuará elaborando respuestas particulares para cada sector, donde entre los asuntos aún por resolver quedan la propuesta sobre el diésel marino, el seguimiento al camarón importado y los casos pendientes de pago a productores de maíz.