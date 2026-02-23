Tras sucesos del domingo en Villa Unión, asegura Alcaldesa de Mazatlán que todo está bajo control

Tras la quema de tráiler y vehículos en Villa Unión, La Presidenta Estrella Palacios Domínguez dijo que tuvieron que reforzar ejes carreteros y otros puntos y que ya todo está bajo control en Mazatlán.

“A toda la gente le le decimos que estamos ahorita hemos reforzando la seguridad sobre todo en los ejes carreteros. El día de hoy en la mañana nos informaron en la mesa de Construcción de Paz, que se aumentan el números de puntos de revisión, así le llaman, en todas las carreteras que vienen a Mazatlán, que son los tres ejes carreteros que ustedes ya conocen. Y agradecemos mucho, que tanto nuestro Gobernador como nuestra Presidenta de la República hagan estos esfuerzos de seguridad para mantener la tranquilidad en Mazatlán”.

El pasado domingo se vivieron horas de tensión tras el operativo donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco, que desató violencia y bloqueos en 11 estados del país, incluyendo el de Sinaloa en la carretera de Villa Unión, dónde fueron quemados vehículos y un tráiler generando caos vehicular y temor entre los habitantes, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez, aplaudió que gracias al Operativo Escudo implementado por las diversas corporaciones en los principales accesos a Mazatlán, ahora todo está bajo control.

“Ya lo dijeron la presidenta de la República y el Gobernador, ya anunciaron que todo está bajo control aquí en Mazatlán”.

Palacios Domínguez reiteró que este Operativo Escudo logró la contención que esperaban para que, los hechos violentos, no continuará a la ciudad de Mazatlán.

“Sí, bueno, como ya lo mencionó nuestra Presidenta de la República y nuestro Gobernador, ya dijeron que la situación aquí en Mazatlán está bajo control, gracias a un Operativo Escudo que se hizo de contención”, indicó.

“El día de ayer, estuvimos muy pendientes desde temprano de toda la situación que se tenía, sobre todo de la protección de las personas aquí en el municipio y pues debo de agradecer a todas las fuerzas de seguridad, tanto municipal, estatal y federal, que estuvieron pendientes también en este operativo. Y afortunadamente, pues nadie resultó lesionado”.

En entrevista, previo a entregar una obra hidrosanitaria a los colonos de Villa Satélite, señaló que estuvo pendiente para llevar alimento a quienes no pudieron viajar hacia los estados del sur pues todavía no se restablecen las salidas en su totalidad.

“Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos pendientes de las personas que resultaron, por ejemplo, en Central Camionera que están esperando varadas, así es. Desde el día de ayer les proporcionamos cena por parte del DIF Municipal, esta mañana también les proporcionamos desayuno. Eh, fueron alrededor de 250 comidas las que se proporcionaron”.

Agregó que el Aeropuerto ya se encuentra abierto y operando con normalidad, luego de que las aerolíneas cancelaron varias rutas, nacional e internacionales.

Así que aprovechó para informar la noticia a toda la gente de Mazatlán de que el aeropuerto está abierto, está en funciones, todas este, los vuelos tanto nacionales como internacionales.

Incluso, dijo que a los cruceristas que arribaron ayer domingo en el crucero Zuiderdam fueron asegurados con un plan exclusivo, como lo indicó en su conferencia semanera el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ayer también tuvimos un este crucero que vino a Mazatlán, este, son mil 800 pasajeros que estuvieron aquí disfrutando del puerto, sobre todo pues nosotros como gobierno municipal, atentos a la población, a la gente, y les repito, pues lo más importante es que no hubo ningún lesionado”.

También recomendó a la población a mantenerse bien informados a través de los canales oficiales de comunicación, que es la página de Gobierno Municipal de Mazatlán, en la página de Protección Civil, la página de la Secretaría de Seguridad Pública y cualquier reporte lo pueden hacer al 911.