Tras un año y siete meses suspendidos, ya se podrán utilizar los quirófanos del Hospital Municipal de Mazatlán

Después de un año y siete meses de que fueron suspendidos por la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios por no contar con todos los requisitos que se requerían, ya se podrán utilizar los quirófanos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, de acuerdo con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Para el hospitalito de Mazatlán ya tenemos por fin los quirófanos con los permisos necesarios para empezar ya a utilizarlos y eso también va aligerar las finanzas del Municipio porque vamos a hacer menos uso de los convenios médicos que estábamos haciendo uso y ya puede ser utilizado”, añadió Palacios Domínguez este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Esta semana ya empezamos con las instalaciones de los quirófanos que están totalmente listos para que los puedan utilizar las personas que están afiliadas al hospitalito y decirles que eso es gracias a los permisos que ya se tiene por parte de Coepris y se hicieron las modificaciones necesarias para que fuera posible”.

Fue el 7 de mayo del 2024 cuando personal de la Coepris colocó sellos de suspensión en el área de Quirófanos del Hospital Municipal en mención porque no reunía todos los requisitos para operar.

Por ello la anterior administración municipal realizó una inversión de 15 millones 367 mil pesos para la rehabilitación de esa área y la de Selle, y aunado a otros trabajos que requería el nosocomio, en total se invirtieron cerca de 20 millones de pesos.

Incluso el 7 de octubre del 2024, siete meses después de la su clausura, el en ese entonces Alcalde Édgar González Zataráin y el en ese entonces titular de la Coepris, Francisco Chacón, encabezaron un evento de inauguración de la rehabilitación de esos espacios.

Sin embargo, pese a esos trabajos, aún no se cumplía con todos los requisitos necesarios para su operación, por lo que tuvieron que hacerse mayores adecuaciones ya en la actual administración municipal y se espera que a partir de esta semana ya puedan ser utilizados dichos quirófanos remodelados.