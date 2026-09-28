Tras un fin de semana que dejó 6 fallecidos en Mazatlán, anuncia Alcaldesa refuerzo de seguridad

Después de un fin de semana en el que se reportaron cinco personas fallecidas el sábado, entre ellas una mujer, y la muerte de un hombre baleado el domingo, además de varios casos de personas heridas por arma de fuego, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó que se coordina un refuerzo de seguridad con 100 elementos de fuerza de reacción.

Los efectivos, perteneciente a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegaron el domingo y de acuerdo con Palacios Domínguez, estarán destinados exclusivamente a Mazatlán, donde se busca ampliar la vigilancia en colonias, comisarías y sindicaturas.

Con respecto a los hechos de alto impacto y las acciones para prevenir nuevas agresiones, Palacios Domínguez señaló que este lunes participó en reuniones de seguridad para revisar la incorporación del personal y su despliegue en las zonas que lo requieran.

“Justamente hoy en la mesa de construcción de paz vimos que tenemos el respaldo de nuestra presidenta, en cuanto a apoyo de más elementos, pues llegan 100 elementos de fuerza de reacción para las y los mazatlecos que van a estar aquí solamente en este municipio”, comentó.

Los reportes del fin de semana suman seis personas fallecidas entre ambos días, además de personas lesionadas por disparos, sin que en la información disponible se precise el número total de heridos.

Ante este panorama, la Alcaldesa sostuvo que el municipio cuenta con el respaldo de los gobiernos federal y estatal para incrementar la presencia de efectivos, tema que, dijo, fue abordado en la Mesa de Construcción de Paz.

“El día de hoy tuve la oportunidad de tener una reunión de seguridad, de materia de seguridad, para justamente reforzar en aquellas colonias que sean necesarias con los nuevos elementos que se están acercando a Mazatlán”, declaró.

Palacios Domínguez confirmó que los 100 elementos ya se encuentran en el municipio y explicó que se busca coordinar su distribución para cubrir tanto la zona urbana como las comunidades rurales.

“Esos elementos ya están aquí, entonces vamos a buscar que se les den todas las indicaciones necesarias para que se cubra en todas las comisarías, en todas las sindicaturas, en todas las áreas de Mazatlán y se tenga ese despliegue territorial y se lleve a cabo la estrategia”, manifestó.

Sin embargo, durante su declaración no identificó las colonias o comunidades que tendrán mayor vigilancia ni precisó cuánto tiempo permanecerá este personal en el municipio, así como tampoco detalló acciones operativas específicas para prevenir nuevas agresiones, más allá del reforzamiento territorial anunciado.

De esta forma, Palacios Domínguez reiteró que la seguridad es una prioridad para su Gobierno y aseguró que mantendrán la coordinación con las autoridades estatales y federales para desplegar a los nuevos efectivos, en un contexto marcado por los hechos de violencia registrados durante el fin de semana.