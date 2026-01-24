$!Trasladan a joven mazatleco a EU para atención especializada por quemaduras graves

MAZATLÁN._ Después de haber sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en más del 65 por ciento del cuerpo, el joven mazatleco Adán Josué viajó este sábado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada en el Hospital Shriners de Pasadena, California. Con un total de 68.5 por ciento de quemaduras en su cuerpo, el joven de 17 años de edad fue diagnosticado con lesiones de extrema gravedad, lo que requiere atención en un centro hospitalario de alta especialización en el tratamiento de quemaduras severas.

Así lo informó Vladimir Pacheco, miembro del Club Shriners de Mazatlán, quien señaló que, tras la evaluación médica, la institución se encargó de gestionar el traslado y brindar acompañamiento para Adan Josué y su familia durante este proceso. “Es un caso muy grave, pues a partir del 40 por ciento de quemaduras ya se considera grave, y él presenta un 68.5 por ciento de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado”, comentó. “Fue por eso que los médicos de Shriners en Estados Unidos se pusieron en contacto con los médicos del Hospital Sharp (donde era atendido el joven) y, de acuerdo con la evaluación y el estado del muchacho, se decidió el traslado”.

Pacheco expresó que el apoyo se concretó gracias al contacto inmediato que se realizó con la familia del joven, lo que permitió iniciar el proceso de acompañamiento, valoración médica y coordinación entre especialistas de Mazatlán y el sistema Shriners en Estados Unidos, los cuales determinaron que el traslado internacional era la mejor opción para su recuperación. “Desde el día del accidente se hizo contacto con la mamá del joven y se le explicó quiénes somos y cómo trabajamos; al entender el proceso, se pudo avanzar con el apoyo”, dijo. El representante del Club Shriners comentó que Adán Josué será sometido a los protocolos médicos correspondientes para quemaduras severas en el hospital de la asociación en Pasadena, donde se incluyen cirugías, tratamiento integral de quemaduras y, de ser necesario, injertos de piel, ya que estos centros cuentan con bancos especializados para este tipo de procedimientos. Además, resaltó que se le podrá continuar el seguimiento de una lesión en la pantorrilla del joven que presentó tras el accidente.