Trasladan a la CDMX a Servidores de la Nación reportados como desaparecidos en Mazatlán: Alcaldesa

Los Servidores de la Nación reportados como desaparecidos desde el sábado en la zona rural de Mazatlán y localizados el lunes, fueron trasladados a la Ciudad de México y este caso es investigado por la Fiscalía General de la República, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Desde el día de ayer tengo conocimiento que el Secretario del Ayuntamiento ya les brindó esa información, ...de hecho el día de hoy lo que informó la Fiscalía fue que ya fueron llevados al aeropuerto, que ya fueron trasladados a Ciudad de México, se encuentran bien, se encuentran bien de salud”, añadió Palacios Domínguez este miércoles en entrevista.

“Y bueno, las investigaciones pertinentes las está llevando a cabo la Fiscalía (General de la República) para saber qué fue lo que ocurrió”.

De acuerdo con lo que se informó en su momento, tres trabajadores de programas federales conocidos como Servidores de la Nación desaparecieron desde el sábado 2 de mayo en la Sindicatura de El Recodo, por lo que autoridades federales implementaron un fuerte operativo de búsqueda por cielo y tierra.

La noche del lunes 4 tres personas semidesnudas y al parecer con huellas de golpes fueron localizadas caminando por la Carretera Internacional 15 México, en el tramo El Habal -El Venadillo, al norte de Mazatlán y trascendió que se trataba de dichos trabajadores.

La mañana del martes el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, confirmó que de acuerdo con información proporcionada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se confirmó la localización con vida de dichos trabajadores federales.