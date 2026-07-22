$!Trasladan al aeropuerto de Mazatlán restos de marino caído en ataque en la Picachos

MAZATLÁN._ El cuerpo de Edward Gil Morales, marino caído durante una agresión el pasado 3 de julio en las inmediaciones de la presa Picachos, fue trasladado en una carroza hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

Los restos del elemento, de 20 años, salieron este miércoles de una funeraria ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, escoltados por motopatrullas y patrullas artilladas de la Secretaría de Marina.