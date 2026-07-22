$!Trasladan al aeropuerto de Mazatlán restos de marino caído en ataque en la Picachos

MAZATLÁN._ El cuerpo de Edward Gil Morales, marino caído durante una agresión el pasado 3 de julio en las inmediaciones de la presa Picachos, fue trasladado en una carroza hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
Los restos del elemento, de 20 años, salieron este miércoles de una funeraria ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, escoltados por motopatrullas y patrullas artilladas de la Secretaría de Marina.
El marino caído fue objeto de ataque el pasado viernes 3 de julio en las inmediaciones de la Picachos, ubicada cerca de la comunidad de San Marcos, Mazatlán, donde otro compañero perdió la vida.
Su féretro fue trasladado al aeropuerto, donde ya lo esperaba una aeronave de la corporación para trasladarlo a su lugar de origen para entregarlo a sus familiares, quienes rendirán un homenaje al elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.