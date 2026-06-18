Traslado de reos federales a Chiapas es una estrategia de la FGR: Yeraldine Bonilla

El traslado de 25 reos del penal de Aguaruto, en Culiacán y El Castillo, en Mazatlán, hacia otro centro penitenciario de Chiapas es parte de una estrategia impulsada por la Fiscalía General de la República para fortalecer el control y reducir la peligrosidad en los reclusorios, aseguró la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que estas acciones se deben a una coordinación entre las autoridades federales y estatales, debido a que únicamente uno de los penales de Sinaloa es del ámbito federal, mientras que el resto pertenece al fuero común.

“Se ha estado trabajando en la mesa de seguridad todos esos traslados; sí tenía conocimiento de ellos, sin embargo, no conozco la lista de quiénes son”, declaró.

“Sabemos que el penal de Aguaruto y los otros penales que tenemos en Sinaloa, solamente uno es de orden federal, los demás son de fuero local; por eso se están haciendo esos cambios, los cuales meramente se dan entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado y entre la FGR; el Gobierno del Estado no tiene nada que ver en esos movimientos”, agregó.

En los últimos meses, diversos centros penitenciarios de la entidad, específicamente el de Aguaruto, han registrado riñas y hechos violentos que incluso dejaron internos fallecidos, lo cual sigue generado preocupación ante las condiciones de seguridad al interior de los penales.

Respecto a la posibilidad de que continúen los traslados de reos federales a otros estados, Bonilla Valverde indicó que no cuenta con información al respecto, aunque reiteró que se trata de decisiones tomadas por las autoridades federales.

“Desconozco si van a continuar los traslados, solamente sé que son estrategias desde la Fiscalía General de la República y de la Secretaría para un mejor control”.



’Sí hay acercamiento con buscadoras’

Yeraldine Bonilla Valverde habló sobre las inquietudes expresadas por colectivos de madres buscadoras, quienes han denunciado falta de apoyos institucionales y condiciones de seguridad nulas durante sus jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

La Gobernadora afirmó que, a través de la Secretaría General y de la Comisión de Atención a Víctimas, mantienen comunicación constante con estos grupos y se les brinda respaldo conforme a sus necesidades; sin embargo no especificó con cuántos grupos.

“Desde la Secretaría General y la Comisión de Víctimas hemos estado dando la atención a todos los grupos de buscadoras en el estado de Sinaloa. Tenemos recursos, tenemos equipo, nos hemos reunido con ellas y se les apoya con lo que ellas requieran desde la Comisión”.