Traslado de reos no está ligado a violencia en Penal de Mazatlán, afirma SSP

MAZATLÁN._ El traslado de 49 internos de penales de Sinaloa a otros centros penitenciarios del País forma parte de un programa federal para reubicar a personas que cometieron delitos del fuero federal y no está relacionado con los hechos violentos registrados recientemente en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.

Así lo informó Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien señaló que los movimientos forman parte de una estrategia que ya se encontraba en marcha, debido a que los cuatro centros penitenciarios del estado albergan a personas procesadas o sentenciadas por delitos federales, pese a que están destinados principalmente a internos del fuero común.

“Es un programa que ya fue implementado por el Gobierno federal, donde los penales de Sinaloa, los cuatro penales que tenemos, estamos albergando delincuentes que cometieron delitos del orden federal. Nuestros penales, recordar que son para delitos del orden común, para el fuero común”, declaró.

Téllez López detalló que durante el mes se había realizado un traslado de 20 internos y posteriormente se movilizó a otros 49, además de que están previstos nuevos movimientos como parte del mismo programa, aunque no precisó la fecha del primer traslado mencionado.

El funcionario también aclaró que la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa ya estaba contemplada antes de los acontecimientos registrados en El Castillo, por lo que descartó que el proyecto haya surgido como consecuencia de esos hechos.

En este sentido, indicó que la construcción fue anunciada por el Gobierno federal y que las autoridades estatales ya trabajaban en la búsqueda de un terreno para concretarla.

“No es que haya sido motivo por este evento que sucedió, sino ya es un proyecto que ya se nos había informado. Ya nosotros, en colaboración con el Gobierno del Estado, estábamos buscando el predio donde se va a materializar la construcción de este nuevo penal”, dijo.

Sobre la posibilidad de que el Centro Penitenciario El Castillo deje de operar una vez que se construya la nueva instalación, Téllez López señaló que todavía no existe una decisión definitiva y que el tema continúa en revisión con el Gobierno estatal.

“Sí, existe una posibilidad, sí, pero todavía no se tomó una decisión respecto a eso”, mencionó.



Continúan revisiones en El Castillo

En cuanto a las investigaciones por los hechos registrados en el centro penitenciario de Mazatlán, el titular de Seguridad Pública informó que la Fiscalía General del Estado mantiene las indagatorias, mientras que las autoridades continúan con las revisiones al interior de los módulos.

Sobre el tema, señaló que en los operativos han participado custodios penitenciarios, elementos de la Guardia Nacional, personal especializado en la revisión de penales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían localizado armas largas de grueso calibre como se llegó a suponer, aunque los trabajos de inspección continuaban.

“Hasta ahorita no hemos encontrado ningún arma larga de grueso calibre. Seguimos con las revisiones. El día de hoy se revisó un área, un módulo. Me informaron que únicamente se localizaron dos celulares, dos cargadores y una antena”, expresó.

Finalmente, Téllez López detalló que la revisión de las instalaciones y las investigaciones ministeriales continúan en paralelo a las acciones para reorganizar la población penitenciaria de Sinaloa, mientras las autoridades mantienen pendiente la decisión sobre el futuro operativo de El Castillo.