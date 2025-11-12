$!‘Tratamos de mantenernos para no estar fuera definitivamente’: José Antonio Landey

Hace 18 años ingresó a laborar como cartero y aunque actualmente su labor es administrativa, José Antonio Landey dice que tratan de mantenerse ante los cambios para no quedar fuera definitivamente de esta labor. El jefe de Carteros de la Administración Centro de Correos de México en Mazatlán, recordó que recibió la invitación de trabajar como cartero por algunas personas que conoció jugando béisbol y tras ser aprobado se incorporó a dicha institución, en este puerto.

“Lo que viene siento todo lo que es digital se ve, es obvio que ha disminuido mucho la correspondencia, aunque también es una por otra, también recibimos correspondencia que vienen siendo recibos de algunas empresas nuevas que llega todos los días y los mismos estados de cuenta y algunas facturas que nos toca hacer entrega, tanto correspondencias internacionales y nacionales”, recordó Landey. “Sí ha disminuido mucho en cuestión de que también el personal ha disminuido y la correspondencia, como antes eran demasiadas cartas ahorita ya mayoría son recibos, cartas son pocas, muy, muy pocas, aquí en Mazatlán sí ha disminuido”.

Recordó que hace 18 años cuando recién ingresó a Correos de México en el rumbo que él traía entregaba unas 100 cartas, lo mismo sus demás compañeros hacían entrega arriba de 100 piezas por semana, pero actualmente ya son mínimas, algunos llevan hasta cinco por semana. Pero dijo que actualmente lo que viene siendo la correspondencia internacional, como compras de algunas empresas en línea se ve mucho el aumento en el reparto y dependiendo las compras de las personas se realizan las entregas. Con relación al Día del Cartero, que se celebra cada 12 de noviembre, dijo que se siente satisfacción. “Sí se siente esa satisfacción, yo que fui cartero, ahorita ya estoy como auxiliar aquí en la oficina y cuando veo cómo llevan la correspondencia y andar por la calle sí da algo de recuerdos y de emociones”, continuó José Carlos Landey. “Sí lo festejamos, tenemos una comida-cena, igual con la familia, la fiesta será próximamente”. Dijo no saber si ante los avances tecnológicos en la comunicación este oficio vaya a desaparecer, pero espera que dure muchos años.