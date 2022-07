$!Tratan diputadas y diputados tema del Desarrollo Marítimo Nacional en Octava Región Naval

MAZATLÁN._ Diputadas y diputados federales encabezaron la mañana de este miércoles una reunión de manera privada para tratar el tema del Desarrollo Marítimo Nacional en la sede de lo que ahora es la Octava Región Naval, en Mazatlán.

Al encuentro que inició cerca de las 9:30 horas en lo que hasta la semana pasada fue la sede de la Cuarta Zona Naval acudió el presidente de la Comisión de Marina, Jaime Martínez, así como legisladoras y legisladores de Pesca y Medio Ambiente, informó momentos después el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Son temas que tocan ellos en lo particular en mesas de trabajo, yo fui a darles la bienvenida, pero aproveché, acuérdense que estamos recibiendo en donativo algunos terrenos de Ferromex, uno para una vía rápida en la ciudad, pero otro que cruza toda la zona marítima”, añadió Benítez Torres en entrevista con personal de medios de comunicación.

“ Y aproveché con las titulares de esa área para decirles lo importante que es para Mazatlán que nos ayuden a financiar ese camino alterno a la Avenida Gabriel Leyva, acuérdense que cruza la vía en el Paso Superior hasta el fondo, hasta donde están los cruceros, lo van a ver, dicen que es un proyecto muy interesante y muy importante”.

Por ello dijo que se comprometió a mandarles el proyecto ejecutivo ya una vez terminado y ellos verán de qué forma apoyan.

“Eso me dio mucho gusto de que hay una posibilidad de recibir el apoyo, ...el tema de seguridad no se tocó, yo no me quedé a las mesas de trabajo, únicamente platicamos tópicos locales y reconocen a Mazatlán que cada día está más bonito, que les encanta venir, vinieron prácticamente todos los diputados, la titular de la Comisión de Pesca ya ha venido en otras ocasiones, dice que ya es su segunda casa Mazatlán, ella es de Oaxaca”.

Dijo que el Diputado Jaime Martínez López es almirante retirado y conoce de seguridad y sabe que Mazatlán está muy bien.

A la reunión no se permitió el acceso a personal de medios de comunicación.

Con relación a la rehabilitación de los trabajos de rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán, dijo que van en tiempo y forma, vienen las lluvias y e4so puede retrasar un poco.

“Ahorita estamos en la etapa primaria de poner la infraestructura hidráulica, drenaje, agua, que va ayudar a que ya no haya problemas en la Colonia vecina, en la (avenida) Delfín va en tiempo para fines de octubre la inauguración”, expresó el Presidente Municipal de Mazatlán.