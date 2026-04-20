Tratan en Mesa Regional de Seguridad arribo de cuatro cruceros durante esta semana

El arribo de cuatro cruceros con más de 15 mil visitantes en total durante la presente semana y las acciones preventivas para el programa “Escapada Rural” que el próximo domingo se hará a la comunidad de El Recreo, fueron temas que se trataron en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada este lunes.

“Esta semana tenemos el arribo de cuatro cruceros, que vamos a recibir alrededor de 15 mil 300 cruceristas y eso deja mucha derrama económica al puerto, son 23.3 millones de pesos, estuvimos hablando del Código Azul”, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación al salir de dicha reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Gobierno Municipal.

“También estuvimos ahorita viendo todos los eventos que tendremos en la semana y pidiendo también esta coordinación que se tiene entre los tres niveles de gobierno”.

Recordó que todas las semanas se tiene el programa turístico municipal “Escapada Rural”, que este próximo domingo será en El Recreo, por lo que se invita a toda la gente que quiera ir a consumir local a que ayude a visitar estos pueblos que tienen su encanto y a consumir la gastronomía, comprar artesanías y estar un tiempo en familia para recorrer la zona rural de Mazatlán.

La reunión que se realiza diariamente de lunes a viernes se llevó a cabo la mañana de este lunes en las actuales oficinas de la Sedectur ubicadas en el Parque Central de Mazatlán, en el área de lo que antes se conocía como Bosque de la Ciudad.