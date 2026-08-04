$!Tres días después de las lluvias, persisten alcantarillas rebosadas en Paseo Claussen a la altura de Playas Pinitos

A tres días de las intensas lluvias registradas durante la madrugada del pasado domingo, diversos puntos de Mazatlán continúan presentando afectaciones derivadas de las precipitaciones, entre ellas el rebosamiento del alcantarillado de aguas residuales en el Paseo Claussen, a la altura de Playas Pinitos, donde las fallas en la infraestructura sanitaria del puerto continúan siendo evidentes. Este martes sobre el Paseo Claussen, a la altura de Playas Pinitos y la Calle Jabonería, varias alcantarillas permanecían rebosando aguas residuales que, sin contención alguna, escurrían por la vialidad hasta desembocar directamente en la playa.

El problema mantiene preocupados a vecinos y comerciantes del sector, quienes señalaron que el flujo de aguas negras no ha cesado y continúa generando malos olores, además de representar un foco de contaminación en una de las zonas más concurridas del malecón de Mazatlán. Durante un recorrido realizado, fue posible constatar que el agua residual brota de múltiples registros del sistema de drenaje ubicados sobre la calle Jabonería y debido a la pendiente del terreno, los escurrimientos avanzan por el pavimento hasta cruzar el Paseo Claussen y finalmente llegar a la zona de playa, donde terminan mezclándose con el agua del mar. En el lugar era perceptible el olor característico de las aguas residuales, mientras el flujo constante dejaba manchas y residuos sobre la vialidad, situación que obligaba a peatones y automovilistas a evitar algunas áreas para no entrar en contacto con el agua contaminada.

La problemática ocurre luego de las lluvias extraordinarias registradas el fin de semana, las cuales provocaron inundaciones en diversos sectores del municipio, afectaciones en cientos de viviendas, desbordamientos de canales y una importante saturación de la infraestructura pluvial y sanitaria. Aunque en muchas zonas el nivel del agua descendió conforme avanzaron las horas posteriores al fenómeno meteorológico, en este punto del malecón los efectos continúan reflejándose en el sistema de drenaje, que aparentemente permanece rebasado por el volumen de agua que ingresó durante las precipitaciones.

Vecinos de la zona señalaron que esta situación no solo afecta la imagen urbana de uno de los sitios más representativos de Mazatlán, sino que también representa un riesgo sanitario para quienes diariamente realizan actividades recreativas, deportivas o comerciales en el área. Asimismo, advirtieron que la descarga de aguas residuales hacia el mar genera preocupación por el posible impacto ambiental, ya que los escurrimientos llegan directamente a la franja de arena de Playas Pinitos, una playa frecuentada tanto por turistas como por habitantes del puerto. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el rebosamiento obedece únicamente a la saturación del sistema de drenaje ocasionada por las lluvias o si existe alguna falla adicional en la red sanitaria que esté impidiendo el desfogue adecuado de las aguas residuales.

Mientras tanto, el problema permanece visible tres días después del temporal, evidenciando que la infraestructura de alcantarillado aún no logra recuperar su funcionamiento normal tras las intensas precipitaciones.