$!Tres voces: una generación con sueños y compromisos

“Lo que más he disfrutado en mi paso como estudiante podrían ser las competencias en las que he participado, más en el ámbito deportivo. El apoyo que se me ha dado ha sido muy bueno y lo que más agradezco”, comentó.

“El entrar a la educación dual me ayudó muchísimo, porque todo lo que se estuviera trabajando en lo profesional o la universidad, son cosas que ya tenía un conocimiento un poco más que el básico, por lo que me siento más preparado y listo para la carrera profesional”, dijo.

“Siempre me ha gustado aprender de diferentes temas, es por eso que me enfoqué mucho en mi desarrollo académico y en el cómo poder seguir avanzando, lo cual para mí ha sido muy importante”, declaró.

“Es una preparación poco común, pero a mí me encanta, por eso la elegí, porque iba enfocado a las tecnologías, especialmente la programación y me encantó poder ir aprendiendo antes de ir a la universidad”.

“A mí siempre me han gustado las computadoras y entonces le di la oportunidad a la programación, a lo mejor era lo que me gustaba o no, pero al final me terminé enamorando de la carrera, pero lo hice porque me di esa oportunidad para descubrirlo”, expresó.

Es por esto por lo que para el joven la importancia de la preparación y el desarrollo académico van de la mano pues ambos permiten reflejar lo que una persona quiere en su vida, donde ha tenido un paso perfecto gracias a la constancia y la disciplina.

“Obviamente habrá personas que consideran que no necesitan estudiar, pero para muchos de nosotros que tenemos una idea de lo que queremos desarrollar, en qué trabajar, es realmente necesario prepararnos desde la primaria, para ir formando un pensamiento académico y no verlo como una carga, sino como una oportunidad”.

En el ámbito de la educación dual, señaló que es un proceso lleno de emoción pero que requiere mucho sacrificio y entendimiento, pero al hacerlo, se convierte en una excelente oportunidad para el desarrollo en un entorno real además de una preparación académica.