$!Tucanes: los nuevos embajadores de vida en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán recibe a nuevos habitantes que simbolizan esperanza y compromiso con la conservación, un grupo de tucanes pico de canoa que, tras una historia de retos, hoy encuentran un refugio seguro y lleno de cuidados especializados.

De acuerdo con un comunicado, todo comenzó con la llegada en donación de un tucán adulto; poco después, y provenientes de un decomiso, ingresaron 10 ejemplares juveniles, tan pequeños que aún no completaban su plumaje.

La mayoría de las aves sometidas al tráfico ilegal llega en condiciones críticas, con pocas probabilidades de sobrevivir debido a la extracción de su hábitat natural y la falta de nutrición adecuada.

En agosto, cuando estos 10 tucanes arribaron al Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán, su pronóstico era reservado. Sin embargo, gracias a la dedicación, experiencia y cuidados constantes del equipo de veterinarios encabezados por Ángela López López y su cuidadora Elva Aurora Uribe, seis de ellos lograron sobrevivir.

Durante semanas fueron alimentados y atendidos de forma intensiva. Hoy, su historia es distinta, ya empiezan a volar, alimentarse por sí mismos y continúan recuperándose bajo resguardo, mientras las autoridades definen su situación definitiva.