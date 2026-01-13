$!Tucanes: los nuevos embajadores de vida en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán recibe a nuevos habitantes que simbolizan esperanza y compromiso con la conservación, un grupo de tucanes pico de canoa que, tras una historia de retos, hoy encuentran un refugio seguro y lleno de cuidados especializados.
De acuerdo con un comunicado, todo comenzó con la llegada en donación de un tucán adulto; poco después, y provenientes de un decomiso, ingresaron 10 ejemplares juveniles, tan pequeños que aún no completaban su plumaje.
La mayoría de las aves sometidas al tráfico ilegal llega en condiciones críticas, con pocas probabilidades de sobrevivir debido a la extracción de su hábitat natural y la falta de nutrición adecuada.
En agosto, cuando estos 10 tucanes arribaron al Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán, su pronóstico era reservado. Sin embargo, gracias a la dedicación, experiencia y cuidados constantes del equipo de veterinarios encabezados por Ángela López López y su cuidadora Elva Aurora Uribe, seis de ellos lograron sobrevivir.
Durante semanas fueron alimentados y atendidos de forma intensiva. Hoy, su historia es distinta, ya empiezan a volar, alimentarse por sí mismos y continúan recuperándose bajo resguardo, mientras las autoridades definen su situación definitiva.
En este compromiso, el Gran Acuario Mazatlán creó un hábitat especialmente diseñado para su desarrollo, donde los visitantes podrán observarlos y conocer más sobre esta especie tan emblemática.
El tucán piquiverde, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, está catalogado como especie “casi amenazada”. Su población ha disminuido aceleradamente debido a la tala de árboles, incendios forestales, expansión de asentamientos humanos, minería con explosivos y, especialmente, por su captura para el comercio ilegal y la caza furtiva de sus picos y plumas. En México, esta especie se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro de la categoría de Amenazada.
Para el Gran Acuario Mazatlán y el Centro de Investigaciones Oceánicas, la llegada de estos tucanes representa más que un atractivo para los visitantes: es la reafirmación de un compromiso profundo con la protección, el cuidado y la conservación de la fauna que forma parte de nuestro patrimonio natural.