$!‘Tunden’ de críticas página oficial de ‘El Químico’ por esculturas de The Beatles

“¿Y el agua para cuándo?”, “Nada qué ver con Mazatlán. Pero la calle Pérez Arce parece zona de guerra en la Juárez, ¿para eso no hay lana?”, “Lo hubiera puesto en una colonia popular de Mazatlán, no todo es el Centro Histórico, debe ver por las colonias donde la raza pasa hambre”, son algunos de los comentarios que le hicieron llegar vía virtual al Presidente Municipal.

Usuarios de redes sociales en Mazatlán, ‘tunden’ de críticas al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por realizar una obra escultural dedicada a The Beatles , que aseguran nada tiene qué ver con el puerto o su historia, mientras se presentan carencias en las diferentes colonias del municipio.

“Ya me imagino al turista internacional: ¡“Vamos a Mazatlán a ver un monumento de los Beatles”! Jajaja. El extranjero viene a México porque gusta no solo de la playa y el clima, sino de la cultura mexicana. En este caso irían mejor a Inglaterra y fin. Más bien es por su gusto personal, y para el turismo nacional que no podemos aspirar ir a Europa”, criticaron.