$!Turismo de cruceros y eventos deportivos mantienen viva la economía del Mercado Pino Suárez

Ante la llegada del Crucero Royal Princess este martes y la realización de varios eventos deportivos el pasado fin de semana, locatarios del Mercado Pino Suárez en Mazatlán pudieron mantener viva su economía y recibir a muchos visitantes, en busca de dejar atrás los malos momentos de pocas ventas. Gracias al arribo de más de 10 mil personas al puerto en la última semana, Roberto Vega, presidente de la Unión de Locatarios del mercado del Centro, indicó que fueron muchos los comercios que se pudieron beneficiar de dicho turismo, incluidos transportes urbanos o algunos vendedores ambulantes.

“Fíjate que gracias a Dios ahora el fin de semana con el evento que hubo en la etapa del Tour de Francia aquí en Mazatlán, pues tuvimos un mercado con mucho visitante, y ahorita esta semana tenemos el arribo de cruceros de mar, toda la semana prácticamente; entonces eso viene a darle vida a la economía aquí del mercado”, señaló Vega Niebla. “Como comerciante nosotros siempre tenemos la expectativa de que cuando viene el crucero viene a reactivar la economía, no solamente del mercado, sino del centro de la ciudad, transporte público, restaurantes; entonces, sigue siendo muy bueno para el destino”.

Reiteró que el Mercado Suárez siempre tendrá las puertas abiertas para los visitantes nacionales e internacionales, pues con la llegada de diciembre mucha gente acude a buscar camarón, machaca, marlin y varios productos regionales que les sirvan para sus fiestas invernales. “Estamos esperando con ansias la temporada decembrina porque es lo que viene a incrementar las ventas aquí en el mercado. Todo el turismo nacional y extranjero es bienvenido aquí en el mercado, ya que gracias a la diversidad de giros que tiene el mercado, todo puede ser visitado”.