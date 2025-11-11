$!Turismo de cruceros y eventos deportivos mantienen viva la economía del Mercado Pino Suárez

Ante la llegada del Crucero Royal Princess este martes y la realización de varios eventos deportivos el pasado fin de semana, locatarios del Mercado Pino Suárez en Mazatlán pudieron mantener viva su economía y recibir a muchos visitantes, en busca de dejar atrás los malos momentos de pocas ventas.
Gracias al arribo de más de 10 mil personas al puerto en la última semana, Roberto Vega, presidente de la Unión de Locatarios del mercado del Centro, indicó que fueron muchos los comercios que se pudieron beneficiar de dicho turismo, incluidos transportes urbanos o algunos vendedores ambulantes.
“Fíjate que gracias a Dios ahora el fin de semana con el evento que hubo en la etapa del Tour de Francia aquí en Mazatlán, pues tuvimos un mercado con mucho visitante, y ahorita esta semana tenemos el arribo de cruceros de mar, toda la semana prácticamente; entonces eso viene a darle vida a la economía aquí del mercado”, señaló Vega Niebla.
“Como comerciante nosotros siempre tenemos la expectativa de que cuando viene el crucero viene a reactivar la economía, no solamente del mercado, sino del centro de la ciudad, transporte público, restaurantes; entonces, sigue siendo muy bueno para el destino”.
Reiteró que el Mercado Suárez siempre tendrá las puertas abiertas para los visitantes nacionales e internacionales, pues con la llegada de diciembre mucha gente acude a buscar camarón, machaca, marlin y varios productos regionales que les sirvan para sus fiestas invernales.
“Estamos esperando con ansias la temporada decembrina porque es lo que viene a incrementar las ventas aquí en el mercado. Todo el turismo nacional y extranjero es bienvenido aquí en el mercado, ya que gracias a la diversidad de giros que tiene el mercado, todo puede ser visitado”.
“Por ejemplo, el área de gastronomía, mucha gente que viene a buscar los productos regionales, como el camarón, la machaca, marlin; se buscan mucho lo que es la fruta, la canasta básica, y no se diga lo que son recuerdos como playeras, tazas, llaveros, etcétera”.
Asimismo, Vega se mostró agradecido con los últimos apoyos que recibieron de parte del Gobierno Municipal para el cambio de canaletas, además de la gestión de la regidora Mylai Quintero al frente de la Comisión de Rastros y Mercados, la cual afirma está siempre pendiente de sus necesidades.
“Fíjate que hemos sido beneficiados porque gracias al apoyo de la Presidenta Estrella Palacios, nos apoyaron con el cambio de canaletas que era muy necesario. También la gestión que hace Milay Quintero es muy buena, porque siempre ha estado trabajando de la mano con la mesa directiva, no nada más de este mercado, sino de todos los mercados. Entonces, tenemos una muy buena gestora aquí como coordinadora de la Comisión de Rastros y Mercados”.