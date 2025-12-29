$!Turismo decembrino también se da cita en catamaranes y el Faro de Mazatlán

El puerto de Mazatlán continuó este lunes registrando una buena cantidad de visitantes en los diferentes puntos turísticos de la ciudad, tales como el Faro de Mazatlán y los paseos en Catamaranes, en los que se pudo ver a grupos de personas disfrutando de actividades al aire libre. Familias, parejas y grupos de amigos se pudieron observar una vez más caminando por Olas Altas, Paseo del Centenario y la calle Cap. Joel Montes Camarena, donde algunos de ellos aprovecharon para visitar los muelles y zarpar a mar abierto en estas tradicionales embarcaciones mazatlecas. Tras las salidas en horarios como 10:00 y 12:00 horas, los catamaranes llevaron a la gente en un intrépido recorrido por las aguas del Pacífico, mientras disfrutaban con música regional, algunas bebidas, refrigerios y la explicación de los guías sobre la historia del puerto “pata salada”.





El Faro de Mazatlán también recibió a diferentes visitantes, tanto nacionales como extranjeros, desde muy temprano, los cuales aceptaron el reto de subir hasta la cima pese a los casi 30 grados centígrados y 32 de sensación térmica, que dieron inicio a la semana hoy en la ciudad. Aunque no fue la misma afluencia que durante el fin de semana, el Cerro del Crestón continúa siendo uno de los lugares predilectos para el turista que visita el puerto, ya que incluso los mismos pulmoneros y aurigueros llevan a la gente al sitio en cualquier momento del día.

Escollera del faro, llena de basura y desechos Sin embargo, en el Cerro del Crestón no todo fue positivo este lunes, ya que tras un recorrido realizado por la zona de la escollera del Faro, se pudo ver que actualmente existe ahí una grave problema de contaminación por los montones de basura que se encuentran regados en el lugar.



