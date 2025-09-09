$!Turistas disfrutan de una mañana nublada en el Faro de Mazatlán

Gracias a que el cielo se mantuvo en condición de completamente nublados y las temperaturas no pasaron de 32 grados centígrados, los turistas que aún recalan en Mazatlán pudieron disfrutar de una mañana de diversión y exploración en el faro. Decenas de visitantes aprovecharon la falta de sol, lluvias leves y una aceptable sensación térmica para completar el recorrido de los más de 300 escalones y llegar a la cima del Cerro del Crestón, el cual abrió sus puertas en un horario normal a partir de las 6:00 horas.







“La verdad vimos que estaba agradable el clima y nos decidimos a venir un rato. Yo no subí porque tengo mala una rodilla, pero mi familia pudo acceder y conocer este bonito pasaje de Mazatlán”, declaró la señora Regina, quien visita el puerto desde Jalisco. A diferencia de otras ocasiones en que han tenido que restringir su acceso después de las 11:00 horas debido a las altas temperaturas, este lunes no hubo cierres repentinos ni avisos de emergencias por posible golpes de calor. Sin embargo, sí continuaron las reglas de no ingreso a bebés de brazos o bebidas alcohólicas.



