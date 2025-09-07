$!Turistas no abandonan Mazatlán pese a que ya finalizó la temporada vacacional

Aunque el ciclo escolar 2025-2026 regresó a las aulas a millones de niños y jóvenes mexicanos el pasado lunes, la ciudad de Mazatlán contó con una moderada afluencia de turistas disfrutando de sus lugares más emblemáticos este domingo. Caravanas de visitantes se hicieron presentes en el Centro y Centro Histórico de Mazatlán durante la mañana, donde pudieron visitar sitios como el Mercado Pino Suárez, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y los distintos restaurantes de la Plazuela Machado.









Pese a que no eran las mismas cantidades que durante la temporada vacacional, los turistas llegaron en camiones charters para un tour de fin de semana en las playas del puerto. Es por eso que Olas Altas y Paseo Claussen fueron de los lugares más visitados después de mediodía por los grupos de personas. Sin embargo, zonas como el Faro de Mazatlán y los muelles de catamaranes no tuvieron gran flujo de asistentes durante el día, ya que al parecer el turismo prefirió centrarse en el malecón. Pero cabe mencionar que el Cerro del Crestón se mantuvo abierto pese a las fuertes condiciones de calor.







