$!Turistas que llegaron en verano otorgaron a Mazatlán una calificación de 9.6

Los turistas que llegaron a Mazatlán otorgaron al destino una calificación de 9.6, aunque perdió preferencia por duranguenses y se cayeron las tarifas, según encuesta de verano de Canaco Servytur. Nuevamente las playas, comida y el malecón es lo que más gustó a los veraniegos, que en promedio pasearon por cinco días y generaron una derrama económica de más de 4 mil 230 millones de pesos del 14 de julio al 31 de agosto, destacó Francisca Cazarez Rodríguez.

Para saber que opinan los turistas de Mazatlán, Canaco dio a conocer el estudio de satisfacción del visitante de verano 2025, resultado de aplicar mil 300 encuestas a turistas de entre 18 a 80 años en sitios de Olas Altas, Centro histórico, el malecón, donde el 61.6 por ciento fueron hombres y 38.4 mujeres. La dirigente especificó que este periodo vacacional los vecinos duranguenses fueron los que menos visitaron, a diferencia de la Semana Santa, así que llamó a promover mayormente los mercados del corredor económico del norte. Otro mercado que no vino como antes fueron los sinaloenses del centro y norte, además de Jalisco, pero creció en porcentaje Coahuila con un 10.8 por ciento y de Ciudad de México un 2 por ciento arriba.