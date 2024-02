Referente a la estancia y los fraudes en hospedaje a visitantes, hasta el momento no se ha tenido conocimiento de algún caso en particular, a la espera de que el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) y la Secretaría de Desarrollo Económico Turismo y Pesca (Sedectur) confirmen el saldo blanco en cuanto al tema de estafas en reservaciones.

“Este operativo continuará, no lo vamos a soltar, fueron miles de sillas que recogieron, pero no creyeron porque pensaron, que al cabo la autoridad dice y no hace, si me gusto mucho el tema del operativo pero lo vamos a perfeccionar y el martes lo volvemos a hacer más fuerte todavía”, precisó González Zataráin.