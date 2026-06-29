$!Turistas se quedan con ganas de escalar el Faro de Mazatlán

Para evitar insolación o golpes de calor que pueden generar las fuertes sensaciones térmicas que superan los 40 grados, la Administración del Sistema Portuario Nacional cerró temporalmente el ingreso para poder escalar el cerro hacia el Faro este lunes a partir de las 9:45 horas, con la posibilidad de reabrirlo hasta las 16:00 horas, si las condiciones así lo permiten, señaló personal del lugar. Y es que la autoridad local como Asipona ha estado restringiendo el acceso al Faro de Mazatlán temporalmente cuando se registran altas temperaturas o calor extremo para prevenir deshidratación en los visitantes.





Este lunes, había personas, entre turismo y asiduos de la caminata extrema local que ya estaban listos para subir la cúspide del cerro desde dónde se disfruta de las mejores panorámicas de la ciudad. Recordaron que para llegar al Faro se recorren aproximadamente 700 metros, entre los cuales suman 334 escalones por el Cerro del Crestón con una duración de 20 y 45 minutos dependiendo de la condición física y los lapsos que decidas descansar.





