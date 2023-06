Por su parte el Presidente Municipal precisó que el fraude no fue en Mazatlán, sino en los lugares de donde provienen estas personas, pero se les brindó el apoyo.

“El fraude no fue aquí, los fraudearon en otro lugar, aquí llegan buscando alojamiento y aquí se enteran de que los fraudearon, que los fraudearon en otro lugar, no aquí, entonces no nos podemos nosotros sentir responsables en el tema de la imagen porque no es Mazatlán el que está haciendo ese acto”, continuó González Zataráin.