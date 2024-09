El puente patrio, del 13 al 16 de septiembre, atrajo a miles de turistas a Mazatlán, quienes aprovecharon el tiempo libre para disfrutar de las playas y festividades. A pesar de la crisis de seguridad que se desató en Sinaloa desde el 9 de septiembre, la mayoría de los visitantes no reportaron incidentes y calificaron su estancia como segura.

”Si estábamos enterados de la inseguridad que existe en Sinaloa, pero obviamente como en todo el País, en este caso yo no tenía miedo de venir, pero ella sí estaba un poco inquieta”, confesó Alexis.

”En mi caso es la primera vez que vengo, yo sí tenía un poquito más de nervio por todo el tema de seguridad pero la verdad es que no. Se sintió muy seguro todo el tiempo, todas las vacaciones estuvimos muy a gusto, me voy con una muy buena impresión de Mazatlán, me voy muy feliz y con ganas de regresar”, mencionó Diana.

Un grupo de turistas de Monterrey, que viajó en familia con una agencia de tours, también compartió su experiencia positiva. A pesar de las advertencias sobre posibles riesgos, ellos disfrutaron de las festividades y de la seguridad que sintieron en todo momento.

”Estuvimos tres días y nos sentimos muy a gusto, vamos muy contentos con las vacaciones. Venimos en familia y unos primos de Jalisco y Texas. Fuimos a dar el Grito ahí al Malecón, ahí anduvimos paseando. Nos habían dicho que si iba a estar medio peligroso pero realmente no nos tocó nada, nos sentimos tranquilos. A Mazatlán si regresamos, claro que sí”, expresó una turista originaria de Monterrey.