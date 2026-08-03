Tuvieron 133 familias pérdida total de sus muebles por las lluvias de la semana pasada en Mazatlán: Alcaldesa

Un total de 133 familias tuvieron pérdida total de sus cosas y muebles por las inundaciones generadas por las lluvias que se registraron la semana pasada en Mazatlán, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“275 viviendas censadas, nivel alto de pérdida total (de sus cosas y muebles) 133, nivel medio a la cintura el agua 98 y solicitud de reconstrucción 131, pérdida total de sus cosas, de sus bienes”, añadió Osuna Zavala la mañana de este 3 de agosto en entrevista.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, expresó que las afectaciones fueron a electrodomésticos, recámara o lo principal para que puedan estar viviendo.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que el Gobierno del Estado envió varias cosas que se estuvieron entregando a los afectados el viernes pasado y fueron catres, cobertores, colchonetas, utensilios para limpieza y el DIF mandó despensas.

Osuna Zavala también expresó que por las lluvias que cayeron durante las primeras horas de este lunes no se presentó ninguna cuestión de peligro, todo fluyó de manera normal, nada más de presentaron encharcamientos en la ciudad, pero ninguna familia ha requerido ninguna atención especial o que la traslade a algún sitio de refugio.

“Todo ocurrió lluvia normal, sencilla, solamente encharcamientos”, continuó.

Uno de los fuertes encharcamientos se registró entre las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán, pero al bajar la marea también disminuyó el nivel del agua en esas vialidades y se normalizó la circulación vehicular cerca de las 9:00 horas.