’Tuvimos un desfile exitoso’: Estrella Palacios, sobre el desfile del Carnaval de Mazatlán

Como un evento exitoso, colorido y ordenado, calificó la Alcaldesa Estrella Palacios al primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”, el cual registró la asistencia de más de 550 mil personas en todo el paseo costero durante el domingo.

Expresó que tanto las carrozas, como las comparsas de baile y las bandas sinaloenses reflejaron la identidad de Mazatlán y su máxima fiesta, permitiendo así que locales y turistas pudieran disfrutar del momento.

“Tuvimos un desfile exitoso, un desfile con muchas familias disfrutando en todo momento. Fueron alrededor de 550 mil personas las que se dieron cita aquí en el Malecón para disfrutarlo. Pudimos identificarnos con todas las carrozas porque llevaban música que nos representa, canciones que han sido muy famosas a nivel internacional”, dijo Palacios Domínguez.

“Me siento muy orgullosa de este Carnaval. En general agradezco a todas las personas que han apoyado para la realización de este evento. A nuestro Gobernador, y a todas las familias mazatlecas que salieron a divertirse sanamente; además de los turistas nacionales e internacionales que también vinieron aquí a disfrutar y se fueron con una sonrisa”.

Resaltó también la participación de las escuelas de danza y universidades que bailaron sin descanso por todo el Malecón, pues a pesar de que algunos eran muy pequeños, su esfuerzo dio vida al desfile y demostró el orgullo de ser mazatleco.

”Estamos contentos con todo lo que vimos, el trabajo que hicieron los creativos de las carrozas, de los carros, de los vestidos y sobre todo las comparsas. También quiero agradecer a las universidades que estuvieron presentes y las escuelas de danza, porque vimos la participación de muchas niñas, niños, jóvenes que estuvieron animando a toda la gente en todo el trayecto del desfile”.

“Creo que pudimos mostrar de lo que nos sentimos orgullosos los sinaloenses, de nuestra música de tambora, de nuestras raíces, pudimos mostrar la verdadera cara de lo que significa ser sinaloense y eso es algo que es muy especial en este Carnaval ‘Arriba la Tambora 2026’”.

Como dato adicional, el Gobierno de Mazatlán informó que el Carnaval Internacional 2026 pudo reunir a más de 575 mil asistentes en las distintas actividades del puerto, destacando las 15 mil personas en Olas Altas y otras 10 mil en la zona de las Letras de Mazatlán, donde ya es costumbre que se arme la fiesta.