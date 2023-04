Además, expresó que no tiene nada que ver con el Partido Sinaloense, es el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la va seguir dirigiendo lo más transparente posible.

“ Tenía vigilancia del Estado, pero me la quitaron también, a partir del conflicto por la Ley General de Educación Superior “, agregó.

“ Pues ustedes ya saben, cómo que qué intención, qué pasó en Culiacán y qué pasó en Mazatlán, quieren que les diga una explicación más, no puedo”, contestó con referencia a que los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico ” Benítez Torres, tuvieron que dejar sus puestos por denuncias en su contra.

“ La UAS nunca le rehúye a las auditorías, lo que no queremos es que entes que no están facultados para hacerlo lo hagan porque ya sabemos cuál es la intención que se busca a través de la ASE hacer a la Universidad Autónoma de Sinaloa ”, añadió Madueña Molina en entrevista la noche de este viernes en Mazatlán en donde inauguró la Feria del Libro de la UAS 2023.

La Universidad Autónoma de Sinaloa no permitirá a la Auditoría Superior del Estado que realice una auditoría porque ya se sabe cuál es la intención que busca como ocurrió con los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán, pero eso no se va permitir nunca, dijo el Rector Jesús Madueña Molina.

Con relación a la investigación que se realiza al fundador del PAS y ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y su familia, manifestó que cuando ya involucran familias es muy lamentable.

“Es lamentable que se utilice el poder del Estado para perseguir a una persona que lo único que ha hecho es trabajar”, continuó Madueña Molina.

“Cuando yo hablo de persecución política hacia la Universidad, hacia el Rector, ellos dicen que no, pero está muy claro todo eso, cuando empieza este tipo de situaciones lo primero que hacen es quitarnos la seguridad, nosotros andamos en carretera, andamos a diferentes horas del día, ustedes saben cómo está la situación del estado (en seguridad), sin embargo, nos los retiraron, dijeron que los traíamos de lujo y prácticamente nos dejaron a la buena de Dios, eran dos elementos”, informó.

Precisó que sí hay una persecución política en su contra.

“Desde el momento en que utilizan las instancias del Estado como lo es la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía contra un Rector que lo único que hace es trabajar es una persecución política”, expresó.

También dijo que las autoridades universitarias están trabajando, no han dejado de trabajar, tienen la FeliUAS, el proceso de preinscripciones, este viernes terminó la evaluación de las preparatorias por la Norma ISO, están en los foros por la Reforma Académico Administrativa, se está preparando el Festival Universitario por el 150 aniversario de la fundación de la UAS el próximo 5 de mayo.

“Yo les he dicho como un millón de veces que todos los años nos auditan, ahorita hay tres auditorías llevándose a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, entonces cómo que se audita o no se audita, la Universidad se audita no nada más en los recursos financieros, acaba de terminar una auditoría de la Norma ISO para las preparatorias de la UAS, el día de hoy se dio el cierre, se auditan los programas educativos para que se acrediten, se auditan los procesos, se audita la matrícula”, reiteró el Rector.

Recalcó que el conflicto por la Ley General de Educación Superior lo tienen los abogados de la institución rosalina y a ellos se les debe preguntar al respecto.

“Ni un paso atrás, nosotros estamos firmes, hasta este momento tenemos un gran número de amparos otorgados a consejeros universitarios, al propio abogado general, al propio Rector también ya tiene un amparo contra la Ley de Educación Superior donde se establece muy claro la justicia de los jueces, ha sido muy claro, si no tuviésemos la razón no nos hubieran dado la suspensión tanto provisional como definitiva en varios procesos”, subrayó Madueña Molina.

También dijo que nada más se tiene la denuncia penal de la ASE con la Fiscalía General del Estado en su contra, es todo lo que tiene conocimiento y no tiene miedo.

“Miedo no, estamos trabajando, seguiremos trabajando, la Universidad está bien posicionada con la sociedad, vamos a seguir haciéndolo, estamos cumpliendo con nuestro deber de darle a los estudiantes una universidad pertinente por eso es que queremos esta reforma Académico Administrativa para mejorar en todos los sentidos y por eso es que queremos que participen padres de familia, que participen empresarios, todo lo que es la sociedad civil porque las recomendaciones que nos hagan nos van a servir mucho para mejorar”, continuó.