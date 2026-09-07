UIF bloqueó cuentas del ex Secretario de Economía, ‘Pity’ Velarde, quien ya promovió un amparo

El empresario mazatleco Ricardo Velarde Cárdenas solicitó un amparo a la justicia federal, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas bancarias.

Velarde Cárdenas se desempeñó como Secretario de Economía en el Gabinete del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Velarde también ocupó la subsecretaría de Turismo y luego la Secretaría, como encargado de despacho.

El “Pity” Velarde solicitó el amparo ante el Juzgado Quinto en Materia Administrativa en la Ciudad de México, según la lista de acuerdos publicada el 4 de septiembre de 2026.

Según los abogados, el amparo es contra la UIF, que no tendría por qué haber bloqueado sus cuentas bancarias, fue promovido desde el 25 de agosto de 2026, contra los bloqueaos de la UIF, pero hasta este lunes el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer el caso.

Por tal razón, será en los juzgados de Sinaloa donde se encarguen de dirimir este asunto.