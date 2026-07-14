Un 40% menos en ventas enfrentan empresarias ejecutivas de Mazatlán

Ante la difícil situación económica actual las micro y mediana empresas afiliadas a la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, admitió que han perdido un 40 por ciento en el dinamismo de las ventas, comparativamente al año pasado, así que han tenido que fortalecerse entre la misma red de negocios asociados y usando como plataforma la venta en línea para llegar a más público consumidor, expuso Catalina Araceli Castañeda Estrada, la presidenta de la asociación.
“Buscamos siempre apoyarnos entre nosotras, darnos descuentos o créditos, ni modo tenemos que buscar estrategias y si lo comparto al año pasado a lo mejor si han bajado un 30 a 40 por ciento en ventas y si sinceramente si han bajado”, lamentó.
No obstante admitió que a pesar del bajo consumo han podido sobreponerse.
“Como te digo, hemos usado el e-commerce, el comercio electrónico, a través de WhatsApp, buscando promovernos entre nosotras y que si vamos a consumir le demos prioridad al de las socias”, detalló.
El uso de la plataforma del comercio electrónico les ha beneficiado para vender y subsistir y que entre las socias se autoconsuma para darle movilidad de circulante a los negocios, destacó.
“Ya ha habido situaciones en las que sí se ha venido para abajo, pero buscando como emprendedoras y empresarias, si por aquí no funcionó, buscar otra opción con más procesos que nos ayudemos entre nosotras las socias”.
Pero, aclaró que no se han dado cierres de negocios en este año, pero que el Gobierno estatal paró el programa de créditos accesibles, debido a la crisis política.
La dirigente empresarial habló de que hay programas actuales para que se pueda a posicionar y generar la economía revolvente y siga avanzando porque siempre están en el afán de ir siempre para adelante.