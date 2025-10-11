$!Un gato y un perrito hallan un nuevo hogar en la octava jornada de ‘Huellitas del Bienestar’

MAZATLÁN._ Ni las lluvias intensas ni el fuerte viento fueron impedimento para que los mazatlecos respondieran a una jornada más del programa “Huellitas del Bienestar” en el Parque Central, donde se llevaron a cabo dos adopciones a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal.
Este sábado, una gatita de nombre “Marisela” y un perrito llamado “Chulo”, rescatado hace tiempo por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en el fraccionamiento Chulavista, encontraron un nuevo hogar gracias a la colaboración ciudadana de chicos y grandes.
Se les pidió a los adoptantes de estas mascotas llevar una tenencia responsable de los animalitos y seguir fomentando el buen cuidado durante todas las etapas de su vidas, ya que el programa “Huellitas del Bienestar” tiene el objetivo de crear conciencia en todos los ciudadanos.
Durante la jornada, se llevaron a cabo también 10 esterilizaciones gratuitas para fortalecer las acciones de control de la población animal en el municipio.
Se recordó que el servicio de desparasitación inyectable continúa disponible para animales entre los 7 meses y los 7 años de edad, combatiendo ácaros, pulgas, garrapatas y parásitos internos.
A pesar de las lluvias, personal de Instituto Municipal de la Juventud apoyó con paseos de los perros rescatados que están bajo resguardo en el Centro de Bienestar y Control Animal, que atiende el área de Ecología. Por lo que estos “lomitos” pudieron disfrutar de un Parque Central con ambiente fresco durante la mañana.
La próxima jornada del programa “Huellitas del Bienestar” está programada para el sábado 25 de octubre, también en el Parque Central. Además, se anunció que el Camión Esterilizador del Gobierno municipal estará ofreciendo sus servicios en el mismo lugar del lunes 13 al viernes 17 de octubre, en horario de 8:00 a 11:30 horas.