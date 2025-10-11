$!Un gato y un perrito hallan un nuevo hogar en la octava jornada de ‘Huellitas del Bienestar’

MAZATLÁN._ Ni las lluvias intensas ni el fuerte viento fueron impedimento para que los mazatlecos respondieran a una jornada más del programa “Huellitas del Bienestar” en el Parque Central, donde se llevaron a cabo dos adopciones a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal.

Este sábado, una gatita de nombre “Marisela” y un perrito llamado “Chulo”, rescatado hace tiempo por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en el fraccionamiento Chulavista, encontraron un nuevo hogar gracias a la colaboración ciudadana de chicos y grandes.

Se les pidió a los adoptantes de estas mascotas llevar una tenencia responsable de los animalitos y seguir fomentando el buen cuidado durante todas las etapas de su vidas, ya que el programa “Huellitas del Bienestar” tiene el objetivo de crear conciencia en todos los ciudadanos.