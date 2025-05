$!‘Un hijo es mi responsabilidad independientemente de la discapacidad’: Eugenia Flores

“Es fundamental que los padres que tienen hijos con discapacidad conozcan sobre este tema, en primer lugar porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Cuando yo tomo la decisión de ser mamá, de ser papá, tengo que asumir la responsabilidad que eso conlleva, yo no puedo tener un hijo para no quedarme sola en la vejez, para que el fulanito no se vaya, para algo, no, yo no. Yo tengo que estar consciente de qué significa tener un hijo y asumir mi responsabilidad. Hacerte este planteamiento antes de ser mamá o papá nos va a ayudar no solamente a tener hijos deseados, bien educados y bien cuidados, sino a construir un entorno familiar ideal que en esta época lo necesitamos muchísimo, pero sobre todo comprender que mi hijo es mi responsabilidad y que yo soy educador sexual de mis hijos, independientemente de que tengan algún tipo de discapacidad o no o una condición especial o no, mi hijo es mi responsabilidad, entonces es fundamental, y nos tenemos que preparar como nos preparamos para cualquier cosa”, dijo.

“Si yo quiero ser mamá, si yo quiero ser papá, tengo que prepararme para ser la mejor mamá que yo pueda ser, el mejor papá que yo pueda ser, independientemente de la discapacidad”.

En la charla, comentó que los hijos pueden ejercer y pedir tener derechos en cuanto a la sexualidad, pero que son los padres o tutores los responsables de analizar cada caso, respetando siempre sus derechos.

Señaló que muchos jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, como autismo, Síndrome de Down, u otros, pueden tener dificultades para entender las normas sociales sobre la expresión sexual, por lo que hay que regular sus impulsos y emociones, manejar su frustración o ansiedad, que puedan generar malestar en ellos.

“Por naturaleza tu cuerpo siente, por eso es importante conocer a tus hijos, sus necesidades, su semblante, sus expresiones, y ayudarlos, si a tu hija le gusta venir a esta institución y ver a los muchachos y que le agarren la manita, déjala, sólo hay que vigilar, ojo, y cuidar, estar ahí siempre, que sepan que estás como padre al cuidado de tus hijos”, dijo.