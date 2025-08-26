Un home port posicionaría a Mazatlán de una manera exponencial a nivel internacional: Alcaldesa

De concretarse el proyecto de home port o que desde aquí se pueda abordar un crucero turístico como punto de origen y final posicionaría a Mazatlán exponencialmente a nivel internacional como un lugar donde puedan salir este tipo de embarcaciones, enfatizó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ahorita como bien lo mencionó nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, está en proyecto que se presentó a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), que se está trabajando para que sea una realidad, es un proyecto que él lo mencionó, que lo está impulsando también la doctora Claudia Sheinbaum y que posicionaría a Mazatlán de una manera exponencial a nivel internacional como un lugar donde puedan salir los cruceros a diferentes lugares de rutas turísticas”, añadió Palacios Domínguez.

”Entonces pues estamos muy contentos con la posibilidad de poder tener aquí un home port en Mazatlán, el home port significa que de aquí salgan los cruceristas, que de aquí tomen el crucero y hay rutas propuestas que pueden ser al norte o al sur de Mazatlán, ahorita nosotros pertenecemos a lo que le llamamos la Mexican Riviera, que es una ruta que sale de Los Ángeles, va a Ensenada, va a Los Cabos, viene a Mazatlán y luego a Vallarta, entonces si nosotros nos convertimos en home port tenemos posibilidad de crear nuevas rutas turísticas en las que los cruceros puedan salir de aquí de Mazatlán, se habla con una capacidad de al menos 2 mil pasajeros que puedan ir al norte o al sur del Pacífico”.

En entrevista, agregó que Mazatlán tiene las condiciones de infraestructura, de seguridad, de conectividad aérea y es lo que estudiaron para el proyecto que comentó el Gobernador ante la Mesa federal donde la Presidenta de la República ve con muy buenos ojos este proyecto.

”Y pues estamos contentos con esa posibilidad y listos para colaborar en equipo con nuestro Gobernador para que esto se haga una realidad”, continuó, “ésto nos abre a muchas posibilidades de poder tener aquí personal de todo el mundo que vendría aquí a Mazatlán a tomar los cruceros, eso te habla de personas que van a venir aquí a más noches de hotel, a conocer a nuestro Mazatlán, antes de tomar el crucero se puedan quedar unas noches más y obviamente se habla de un total desarrollo turístico para el puerto”.

La Presidenta Municipal recordó que el Gobernador del Estado mencionó en este tema un proyecto en Fonatur de alrededor de 400 millones de pesos para ampliar el puerto marítimo y por supuesto al tener más turistas la capacidad de los servicios públicos en la ciudad se va incrementar también la cuadrilla de trabajadores que se necesite.

”Pero obviamente es una excelente noticia y estamos muy contentos con esa posibilidad y vamos a estar muy pendientes de las indicaciones de nuestro Gobernador”, reiteró Palacios Domínguez.