$!Un patín y el abrazo de su padre, el deseo que Kendall pide a los Reyes Magos

MAZATLÁN._ Con apenas 3 años, Kendall Monserrat sabe que el Día de Reyes Magos es una festividad especial, pues en su hogar se vive como una fiesta llena de emoción y armonía que espera con ilusión, ya que este año tiene un deseo sencillo: un monopatín.

Para la pequeña, este juguete significa la llave a nuevas aventuras, las cuales desea vivir recorriendo las calles de su colonia, donde suele jugar con sus amigos y familiares.

Para Kendall, este pequeño regalo, representa libertad, diversión y la oportunidad de compartir momentos inolvidables, que mantendrá en su memoria con cariño y alegría.

“Quiero que me traigan un patín para salir a jugar con mis amigos aquí en la calle nueva que van a poner”, comentó con alegría.

El mundo cotidiano de Kendall transcurre entre juegos en el kínder, columpios que se vencen con el viento y pequeñas coreografías improvisadas que arrancan sonrisas de todos aquellos que la rodean.

Sin embargo, al hablar del 6 de enero, su voz tiene un tono más vibrante y entusiasta, pues es una fecha que espera con ansias, ya que el partir la rosca en busca del “monito” y la reunión familiar, forma parte de un ritual que le llena de emoción.

“Me gusta que cuando comemos rosca aquí en mi casa, a veces nos sale el monito y nos reímos mucho”, comentó con una sonrisa dibujada en el rostro.