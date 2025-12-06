$!Un patín y el abrazo de su padre, el deseo que Kendall pide a los Reyes Magos

MAZATLÁN._ Con apenas 3 años, Kendall Monserrat sabe que el Día de Reyes Magos es una festividad especial, pues en su hogar se vive como una fiesta llena de emoción y armonía que espera con ilusión, ya que este año tiene un deseo sencillo: un monopatín.
Para la pequeña, este juguete significa la llave a nuevas aventuras, las cuales desea vivir recorriendo las calles de su colonia, donde suele jugar con sus amigos y familiares.
Para Kendall, este pequeño regalo, representa libertad, diversión y la oportunidad de compartir momentos inolvidables, que mantendrá en su memoria con cariño y alegría.
“Quiero que me traigan un patín para salir a jugar con mis amigos aquí en la calle nueva que van a poner”, comentó con alegría.
El mundo cotidiano de Kendall transcurre entre juegos en el kínder, columpios que se vencen con el viento y pequeñas coreografías improvisadas que arrancan sonrisas de todos aquellos que la rodean.
Sin embargo, al hablar del 6 de enero, su voz tiene un tono más vibrante y entusiasta, pues es una fecha que espera con ansias, ya que el partir la rosca en busca del “monito” y la reunión familiar, forma parte de un ritual que le llena de emoción.
“Me gusta que cuando comemos rosca aquí en mi casa, a veces nos sale el monito y nos reímos mucho”, comentó con una sonrisa dibujada en el rostro.
Entre los sueños infantiles de Kendall, también surge un anhelo más profundo, pues cuando sea grande quiere ser doctora para cuidar la salud de sus seres queridos, un detalle que revela una temprana sensibilidad y un deseo noble que convive de manera natural con la alegría por los juegos y regalos.
Por otro lado, en esta temporada de esperanza, la pequeña guarda un sentir especial hacia su padre, José Ramón, a quien extraña con un cariño inmedible y que si pudiera hablar con él, le diría lo mucho que lo ama y recuerda cada día.
“Quiero decirle que lo amo y extraño mucho, y que ya quiero que esté aquí conmigo”, comentó.
De esta forma, mientras Melchor, Gaspar y Baltazar se preparan para visitar los hogares mazatlecos, la historia de Kendall resume la esencia de esta celebración, como lo es la ilusión, la unión familiar, los sueños que apenas inician y la esperanza de que cada deseo encuentre de algún modo su camino.
FAMILIAR
El familiar de Kendall Monserrat es su papá José Ramón Nieto Peinado, quien desapareció en diciembre de 2022 y hasta la fecha se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.