MAZATLÁN._ Cacahuates, papas fritas, mazapanes, chocolates edulcorados, algunas bebidas, un maletín, reconocimientos, trofeos, una caja registradora y varios artículos más son colocados por Aline con mucho amor, como parte de la ofrenda que cada año desde el 2019, tratando de prepararse para la visita de su padre en el Día de los Muertos.

“Son cosas muy simbólicas,... teníamos nosotros un negocio ahí abajo y la casa registradora más vieja que te imaginas, siempre estaba en las temporadas de venta fuerte, el estaba ahí en la caja y hay veces que le decía bromeando ‘papá préstame’ y me decía ‘no, no, hazte para allá’ y no se movía de la caja”, platicó Aline.

En el altar, más que cuidar los elementos que por tradición se colocan, lo que Aline ha procurado es crear un pequeño museo de todo aquello que en vida fue importante para su padre, Jesús Ernesto Torrero.