$!Un set de legos y el reencontrarse con su tío es lo que desea Iker Daniel para el Día de Reyes

MAZATLÁN._ La magia del Día de los Reyes Magos tiene un significado que va más allá de los regalos para Iker Daniel, pues en su familia, esta fecha marca un momento de reunión, afecto y memoria, un día en el que la ausencia de su tío José Ramón se siente todavía más presente.
Para el pequeño de 11 años, la celebración no está completa si esa figura que solía acompañar en cada juego y cada rebanada de rosca, por eso, entre sus deseos más profundos, Iker pide a los Reyes Magos que lo traigan de vuelta, para sentir otra vez esa unión que tanto añora.
“Desde que no está lo extrañamos mucho aquí en la casa, a veces ella (hija de José Ramón) llora, porque nos gustaría que esté con nosotros, nos hace mucha falta”, comentó.
En casa de Iker, el Día de Reyes ha sido una tradición alegre, donde los primos se reúnen y disfrutan entre juegos interminables y risas que llenan el ambiente, recuerdo que guarda con cariño, pero ahora también con la nostalgia de saber que alguien falta en la mesa.
Sin embargo, él mantiene la esperanza de que esta celebración vuelva a sentirse como antes y no solamente pide por él, sino también por el bienestar y la unidad de toda su familia.
“También me gustaría pedir que se bendiga mucho a toda mi familia y nos traigan mucha felicidad”, agregó con una tímida sonrisa.
Con esa misma sinceridad con la que habla de sus emociones, también compartió lo que disfruta hacer en su tiempo libre, pues disfruta mucho jugar videojuegos y pasar las tardes tranquilas en casa, donde disfruta construyendo legos, actividad que lo mantiene concentrado y divertido armando pieza por pieza.
Por tal motivo, su petición para Melchor, Gaspar y Baltazar este año es sencilla pero significativa, un set de legos, de preferencia del hombre araña, uno de sus personajes favoritos.
“Me gustaría que me trajeran legos para poder armar, sobre todo del spiderman”, comentó.
Entre sueños infantiles y anhelos, Iker Daniel también tiene claro que al crecer le gustaría ser arqueólogo, pues la idea de descubrir historias ocultas bajo la tierra y explorar vestigios del pasado, despierta en él una curiosidad que no se apaga.
Tal vez, por esta razón es que disfruta tanto jugar con bloques para armar, pues cada pieza es una forma de construir, imaginar y encontrar nuevas historias.
De esta forma, entre recuerdos, ausencias y deseos, Iker Daniel mira con emoción hacia el Día de Reyes, sabiendo que los regalos pueden alegrar el momento, pero lo que verdaderamente anhela, es que su familia esté unida, donde su tío vuelva a estar en esa silla vacía, para hacer de esta celebración algo que de nueva cuenta esté completo.
VESTIMENTA
Si usted amable lector desea apoyar a Iker Daniel.
Es pantalón: 34Camisa: MedianaCalzado 4.5
FAMILIAR
El familiar de Iker Daniel es su tío José Ramón Nieto Peinado, quién desapareció el mes de diciembre del año 2022 y hasta la fecha se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados