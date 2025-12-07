$!Un set de legos y el reencontrarse con su tío es lo que desea Iker Daniel para el Día de Reyes

MAZATLÁN._ La magia del Día de los Reyes Magos tiene un significado que va más allá de los regalos para Iker Daniel, pues en su familia, esta fecha marca un momento de reunión, afecto y memoria, un día en el que la ausencia de su tío José Ramón se siente todavía más presente. Para el pequeño de 11 años, la celebración no está completa si esa figura que solía acompañar en cada juego y cada rebanada de rosca, por eso, entre sus deseos más profundos, Iker pide a los Reyes Magos que lo traigan de vuelta, para sentir otra vez esa unión que tanto añora. “Desde que no está lo extrañamos mucho aquí en la casa, a veces ella (hija de José Ramón) llora, porque nos gustaría que esté con nosotros, nos hace mucha falta”, comentó.

En casa de Iker, el Día de Reyes ha sido una tradición alegre, donde los primos se reúnen y disfrutan entre juegos interminables y risas que llenan el ambiente, recuerdo que guarda con cariño, pero ahora también con la nostalgia de saber que alguien falta en la mesa. Sin embargo, él mantiene la esperanza de que esta celebración vuelva a sentirse como antes y no solamente pide por él, sino también por el bienestar y la unidad de toda su familia. “También me gustaría pedir que se bendiga mucho a toda mi familia y nos traigan mucha felicidad”, agregó con una tímida sonrisa. Con esa misma sinceridad con la que habla de sus emociones, también compartió lo que disfruta hacer en su tiempo libre, pues disfruta mucho jugar videojuegos y pasar las tardes tranquilas en casa, donde disfruta construyendo legos, actividad que lo mantiene concentrado y divertido armando pieza por pieza.