$!Una cámara digital y poder pasar las fiestas con su abuelito, los regalos que pide Melanie a los Reyes Magos

MAZATLÁN._ Con 12 años cumplidos, Melanie ya piensa en estudiar Medicina para curar a los enfermos, mientras que también se divierte practicando el “Tacho bandera”.
En busca de poder guardar lo recuerdos más preciados con su familia y amigos, la menor anhela como regalo de Día de Reyes una cámara digital que le ayude plasmar su arte, al igual que sueña con visitar a su abuelo en su ranchito.
A menos de un mes para la especial fecha, Melanie espera pasar las fiestas junto a su mamá y hermanita, a quienes quiere cuidar con mucha dedicación, pues ya piensa en estudiar Medicina para ayudar a mucha gente y que nadie tenga que estar enfermo.
Asimismo, tiene como materia favorita las matemáticas, que aunque a mucha gente no le gustan, ella las ve como algo fácil de entender si se pone dedicación.
Además, al tener buena calificación ya pudo participar en concursos; mientras recuerda que de más pequeña podía ganarse algún muñeco “Casimerito”.
“Me gustaría una cámara digital para tomar fotos de los recuerdos con amigos y eso. Es que no tengo como un álbum, pero quisiera hacer uno para guardar ahí todos los recuerdos y que no se pierdan”, contó Melanie a Noroeste, dentro de la campaña Sé un Rey Mago.
“Quisiera estudiar Medicina porque me gustaría ayudar a la gente que está enferma, y que así tengan una esperanza de vida mayor. Me gustan las matemáticas porque sí, no es lo más fácil, pero si le pones atención lo entiendes bien, y también depende de los maestros”.
Melanie va en primer año de secundaria, donde tienen muchos amigos y se divierte jugando al “Tocho bandera”, un deporte parecido al futbol americano, pero con campo más chico y cacería de banderas, en el que puede correr, esquivar y divertirse en equipo.
Entre regalos que le gustaría recibir de parte de Melchor, Gaspar y Baltazar, la menor dice que también la haría feliz una plancha de cabello para ir con el mejor estilo a clases.
Aunque sin duda, el mejor regalo sería poder pasar las fiestas con su abuelito otra vez.
“Me gustaría ir nuevamente a pasar Navidad con mi abuelo en su rancho y con toda la familia porque es muy unida. Él vive en Eldorado, fuimos hace como dos años, por eso me gustaría volver”.
FAMILIAR
El familiar de Melanie es su papá, Juan Luis Osuna Pérez, quien desapareció en octubre de 2024 en el fraccionamiento Cantera y hasta la fecha se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados.