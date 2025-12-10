$!Una cámara digital y poder pasar las fiestas con su abuelito, los regalos que pide Melanie a los Reyes Magos

MAZATLÁN._ Con 12 años cumplidos, Melanie ya piensa en estudiar Medicina para curar a los enfermos, mientras que también se divierte practicando el “Tacho bandera”. En busca de poder guardar lo recuerdos más preciados con su familia y amigos, la menor anhela como regalo de Día de Reyes una cámara digital que le ayude plasmar su arte, al igual que sueña con visitar a su abuelo en su ranchito. A menos de un mes para la especial fecha, Melanie espera pasar las fiestas junto a su mamá y hermanita, a quienes quiere cuidar con mucha dedicación, pues ya piensa en estudiar Medicina para ayudar a mucha gente y que nadie tenga que estar enfermo. Asimismo, tiene como materia favorita las matemáticas, que aunque a mucha gente no le gustan, ella las ve como algo fácil de entender si se pone dedicación.

Además, al tener buena calificación ya pudo participar en concursos; mientras recuerda que de más pequeña podía ganarse algún muñeco “Casimerito”. “Me gustaría una cámara digital para tomar fotos de los recuerdos con amigos y eso. Es que no tengo como un álbum, pero quisiera hacer uno para guardar ahí todos los recuerdos y que no se pierdan”, contó Melanie a Noroeste, dentro de la campaña Sé un Rey Mago. “Quisiera estudiar Medicina porque me gustaría ayudar a la gente que está enferma, y que así tengan una esperanza de vida mayor. Me gustan las matemáticas porque sí, no es lo más fácil, pero si le pones atención lo entiendes bien, y también depende de los maestros”. Melanie va en primer año de secundaria, donde tienen muchos amigos y se divierte jugando al “Tocho bandera”, un deporte parecido al futbol americano, pero con campo más chico y cacería de banderas, en el que puede correr, esquivar y divertirse en equipo.