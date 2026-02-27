Una de cada cinco armas aseguradas en el País se ha confiscado en Sinaloa: García Harfuch

De octubre del 2024 al 15 de enero del 2026 se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego en Sinaloa, lo que equivale a que el 20 por ciento de las armas aseguradas en el País se han asegurado en esta entidad, manifestó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego, esto equivale aproximadamente al 20 por ciento de todas las armas aseguradas a nivel nacional, siendo una de cada cinco armas aseguradas en el País ha sido asegurada aquí en el Estado”, expuso en la conferencia de la Presidenta de México ofrecida en Mazatlán.

Precisó que entre el armamento asegurado destacan más de un millón de cartuchos útiles y armamento de alto poder como ametralladoras, fusiles Barret, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil artefactos explosivos improvisados.

Cerca del 80 por ciento de las armas aseguradas provienen de Estados Unidos, añadió.

También recordó que en septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia en Sinaloa derivado de la disputa entre grupos rivales entre la escisión de un grupo criminal y ante esa situación en octubre del 2024 la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al Gabinete de Seguridad el reforzamiento inmediato de la presencia federal y el incremento sostenido de las operaciones en la entidad.

Es por ello que desde el inicio de la actual administración federal se ha ampliado de manera progresiva el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el apoyo de la Fiscalía General de la República en total coordinación con las autoridades estatales, manifestó.

La Presidenta también ha instruido mantener la presencia continua del Gabinete de Seguridad en Sinaloa para supervisar directamente las tareas operativas, realizar reuniones periódicas de evaluación con las autoridades locales y sostener diálogo con diferentes sectores de la población.

Como parte de esa estrategia se establecieron tres objetivos prioritarios que son disminuir la incidencia delictiva, particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto; detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales o de atención localizadas en zonas de mayor incidencia y fortalecer capacidades de investigación de inteligencia y prevención así como el fortalecimiento de la Policía Estatal.

Se instruyó dotar de 100 patrullas a la Policía Estatal, también se instruyó a la Sedena a capacitar a personal de la Policía Estatal así como comisionar personal a esa corporación.

”Se han detenido 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto del primero de octubre del 2024 al 15 de febrero del 2026, 33 toneladas de droga aseguradas y el Ejército y la Marina han desmantelado mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas”, dio a conocer García Harfuch.