”Dice que en México se registran alrededor de 13 muertes diarias por cáncer de mama, es decir, aproximadamente cada dos horas muere una mujer, porque es un cáncer que es muy dañino y realmente hay veces que cuando se detectan ya muy adelante ya no hay mucho que hacer, lo importante es que si ahorita nos pasa algo vamos a un doctor y nos dice es una lesión atendámonsla, puede ser a tiempo, ya después puede ser una lesión mayor que ya no se pueda hacer nada”, agregó tras dar a conocer que la Organización Mundial de la Salud estableció que cada 19 de octubre se conmemore el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

”Que se animen, que pierdan el miedo a veces tenemos vergüenza, a veces tenemos parejas que no nos permiten ir o que vayamos con un médico o algo, ya no estamos en los tiempos de antes, ahorita el cáncer es curable si se detecta a tiempo, yo las invito a que se exploren, a que puedan checarse, ahorita no nada más tenemos el Seguro, el Issste, tenemos varios lugares donde podemos ir, varios laboratorios donde ya podemos hacernos nuestros estudios y algunos lugares son económicos, no son muy caros, o sea sí podemos ir y más que nada es por nuestra propia salud”.