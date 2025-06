$!Una mejora en el sistema de impartición de justicia es deseada por todos: Obispo de Mazatlán

“En este sentido una mejora del sistema de impartición de justicia es deseada por todos, sin embargo, junto a muchos ciudadanos vimos con preocupación la aprobación de la reforma judicial y la aplicación de ésta para elegir ministros, magistrados y jueces puesto que hubo evidentes inconsistencias y corrupciones fruto de un proceso acelerado y no consensuado que provocó inquietud y desaliento”.

Ante decenas de fieles, religiosas y religiosos agregó que la decisión del 87 por ciento de los ciudadanos mexicanos de no participar en esta elección judicial del pasado 1 de junio refleja tal vez ese desaliento.

“La decisión del 87 por ciento de los mexicanos electores de no participar en las elecciones del 1 de junio refleja tal vez este desaliento, es un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede pasar por alto y que los actores políticos tendrán que ponderar con madurez, inclusión y visión política para corregir lo que sea necesario, además de no repetir lo que ha sucedido”, continuó.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán añadió que incluso quienes sí decidieron participar será una tarea que las autoridades competentes tendrán que cumplir con celo y compromiso con México.

Más allá de la decisión personal de quienes salieron a votar y que aquellos que optaron por abstenerse, así como la opinión sobre el proceso mismo, es tiempo de construir caminos de encuentro, reconciliación y paz que renueven la esperanza tal como lo ha exhortado el Papa León XIV.