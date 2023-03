“Aprendan de algo que les guste y sean buenos para eso, no todo mundo puede ser empresario, pero muchos sí podemos ser empresarios, a mí no me daban chamba porque tomaba mucho, que andaba de vago, nadie me daba trabajo entonces tuve que trabajar yo por mi lado, tuve que aprender a vender bienes raíces, que fue como yo empecé a hacer mi negocio”, continuó el empresario hotelero.

“Pero véanme ahora, es más, ya tengo rato sin trabajar, pero han de decir no digas eso hombre, qué van a decir que es un flojo, bueno, tomo vacaciones, dice un amigo no digas que te retiras porque no, entonces sí se puede hacer, lo hice yo, lo hemos hecho muchos empresarios como Leovi (empresario atunero y turístico, Leovi Carranza) que está aquí, en grande, tiene un gran negocio”.

Pidió a los emprendedores que sepan de su producto, no le pueden sacar al trabajo, tienen que trabajar y trabajar y ser generosos con sus empleados, paguen bien para que los cuiden.

“Un empleado, un colaborador es parte de tu familia y trabajan mejor buen pagados, tú ni más rico ni más pobre, no sean empresarios mezquinos, no, sean generosos, digo, pues los felicito una vez más”, recalcó al felicitar al Secretario de Economía de la entidad, Javier Gaxiola Coppel y al Gobierno del estado por esta idea de emprendedores Incúbate Mx de la que este día se lanzó su segunda generación.