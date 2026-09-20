Una semana de enfrentamientos mantiene bajo temor a la comunidad de Porras, en El Recodo

Ante los enfrentamientos armados que se han registrado durante la última semana en la comunidad de Porras, perteneciente a la sindicatura de El Recodo, habitantes solicitaron la instalación de un destacamento permanente de las fuerzas de seguridad que permita restablecer la tranquilidad y evitar nuevos ataques.

A través de un mensaje difundido entre pobladores, se hizo un llamado a reportar al número de emergencias 911 las balaceras y los daños ocasionados, con el propósito de que las autoridades conozcan la gravedad de la situación y refuercen su presencia en la zona.

De acuerdo con el testimonio, los enfrentamientos entre grupos criminales se han prolongado durante aproximadamente una semana en esta comunidad y algunas viviendas han resultado dañadas por disparos de arma de fuego.

“Estamos solicitando su ayuda por lo que está pasando en nuestro rancho, ante la inseguridad que se vive en Porras. Sería bueno que nos apoyaran llamando al 911 para reportar los hechos. Ya tienen una semana enfrentándose y están balaceando las casas”, comentó un habitante.

“Entre más reportes se hagan, las autoridades podrán dimensionar lo que está sucediendo y atender la situación”, añadió.

En este sentido, destacaron que la violencia también habría interrumpido el ingreso de proveedores y dificultado la movilidad de los habitantes, pues transportistas y comerciantes evitan acudir a la comunidad por temor a quedar expuestos a los ataques.

“Ya tienen una semana peleando, están disparando contra las casas y ya hay daños. La gente se repliega cuando llegan las autoridades, pero en cuanto se retiran vuelven a enfrentarse a balazos”, dijo.

“La gente ya no tiene ni para comer porque nadie quiere entrar a surtir; nadie entra y nadie sale. La inseguridad ha provocado que los proveedores no quieran ingresar y que las familias tengan dificultades para conseguir alimentos”, agregó.

El habitante señaló que las corporaciones de seguridad sí han acudido después de recibir reportes, pero su presencia solamente se mantiene durante lapsos de una o dos horas. Una vez que los elementos se retiran, aseguró, los grupos armados regresan y reanudan los enfrentamientos.

Por esta razón, consideró necesario que el Gobierno establezca una base temporal o un destacamento permanente en Porras, cuyos elementos permanezcan atentos a lo que sucede y puedan responder oportunamente ante cualquier nuevo hecho violento.

“Cuando va el Gobierno duran una hora o dos horas, y en cuanto se regresan, se vuelven a agarrar a balazos. Necesitamos que pongan un destacamento para que estén al pendiente y no se vayan de ahí”, manifestó.

Asimismo, indicó que, tras salir de la comunidad para llevar ayuda a unos niños, tuvo contacto con un grupo de militares y expuso el problema ante un teniente coronel, y según relató, el mando tomó nota del planteamiento y se comprometió a informar a sus superiores para analizar la posibilidad de enviar personal a la zona.

También señaló que existe un destacamento militar en El Recodo, pero pidió que se valore la instalación de otro en Porras, al considerar que actualmente esta comunidad concentra los principales hechos de inseguridad del sector.

Familias abandonan la comunidad

La violencia habría provocado además el desplazamiento de gran parte de los habitantes, pues según el llamado difundido, en Porras únicamente permanecerían alrededor de tres familias, mientras que el resto habría salido para resguardarse en lugares más seguros.

El poblador advirtió que el abandono de viviendas puede generar otras problemáticas, como robos y saqueos, además de profundizar el deterioro de una comunidad que permanece prácticamente incomunicada por la inseguridad.

“Están acabando con el rancho; ya no hay nadie en Porras, quedan como tres familias nada más. Todos salieron y después van a venir los robos y muchas otras cosas sobre el pueblo”, mencionó.

Ante este panorama, los habitantes pidieron una intervención más amplia y sostenida de las autoridades para proteger a quienes todavía permanecen en la localidad, facilitar el ingreso de alimentos y favorecer el regreso de las familias desplazadas.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente un balance sobre los enfrentamientos, el número de viviendas afectadas ni la cantidad de personas que habrían abandonado la comunidad.