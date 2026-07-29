$!Una vez más las lluvias exhiben las deficiencias del drenaje en el Centro Histórico de Mazatlán

En plena temporada vacacional y en una de las zonas más visitadas del puerto, las intensas lluvias de este miércoles volvieron a poner en evidencia las deficiencias del sistema de drenaje en el Centro Histórico de Mazatlán, al registrar calles cubiertas por aguas negras tras el colapso del sistema de alcantarillado, afectando tanto a comerciantes, como a locales y turistas que recorrían el centro del a ciudad. Una vez más se presentó una de las principales problemáticas que aquejan al primer cuadro de la ciudad, donde varias vialidades se vieron afectadas por el desbordamiento de aguas residuales, representando no solo un problema para el tránsito peatonal o vehicular, sino además un riesgo sanitario.





Uno de los puntos con mayor afectación se localiza en el cruce de las calles Carnaval y Constitución, junto a la Plazuela Machado, donde el drenaje colapsó y las aguas residuales se mezclaron con el agua de lluvia, formando extensos encharcamientos que dificultan el paso de peatones y vehículos. Otra de las intersecciones afectadas es la de Ángel Flores y 5 de Mayo, a un costado del Palacio Municipal, donde el desborde del alcantarillado obligó a transeúntes a buscar rutas alternas o atravesar las aguas contaminadas para continuar su camino. La problemática también se presenta en los cruces de Belisario Domínguez y Ángel Flores, así como en Ángel Flores y Carnaval, donde las aguas negras permanecen acumuladas sobre la vialidad, afectando la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes y actividad comercial del puerto.





Durante un recorrido realizado por el Centro Histórico, se observó que tanto habitantes como turistas tuvieron que sortear los encharcamientos para cruzar las calles, mientras algunos comerciantes intentaban evitar que el agua ingresara a sus establecimientos. Hasta el momento del recorrido, no se observó la presencia de personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ni de trabajadores del Ayuntamiento realizando labores para atender el desborde del drenaje o restringir el paso en las zonas afectadas. El derrame de aguas residuales representa un riesgo sanitario, ya que este tipo de agua puede contener bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos capaces de provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, ojos y vías respiratorias, especialmente cuando las personas tienen contacto directo con ellas o cuando permanecen estancadas por varias horas.



