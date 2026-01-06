$!Una vez más Noroeste y Por Las Voces Sin Justicia unen esfuerzos en la campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Con la finalidad de poder llevar un momento de alegría e ilusión a niñas y niños que junto a sus familias atraviesan contextos especialmente difíciles, Noroeste celebró la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ de la mano del colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C. durante este Día de los Reyes Magos, en Mazatlán. Como una forma de transmitir un mensaje de solidaridad, cercanía y empatía se desarrolló esta iniciativa que, por más de tres décadas ha buscado mantener viva la ilusión del Día de Reyes y que por segundo año consecutivo se realizó con este colectivo fortaleciendo un esfuerzo conjunto que pone al centro a la niñez y las familias que viven momentos de vulnerabilidad. La jornada se desarrolló en un ambiente lleno de algarabía y unión, donde los pequeños acudieron acompañados de sus familias para recibir los regalos que previamente solicitaron y fueron posibles de entregar gracias a la generosidad de lectores, ciudadanos y donantes que decidieron sumarse de manera anónima y pública a esta causa solidaria impulsada por este diario.







Con respecto a esta campaña, Marisela Carrizales, representante del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, agradeció la continuidad de esta colaboración y el respaldo de la sociedad para brindar un momento de alegría a los más pequeños integrantes de estas familias que han sido golpeadas por situaciones complejas de inseguridad. “Estamos muy agradecidas con Noroeste por tomarnos en cuenta por segundo año consecutivo y con toda la gente que hizo la donación. Como adultos, muchas veces no celebramos, pero los niños sí, y hoy es un momento de felicidad para ellos al venir por sus regalos”, comentó. “Ahorita es un poquito de alegría tanto para los niños como para las familias, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Hay familias que no festejan y hoy este evento representa un momento de alegría para ellos”, añadió. Carrizales destacó que, para muchas familias, este tipo de actividades representa un respiro emocional en medio de una realidad compleja, por lo que generar este tipo de espacios de convivencia y esperanza son de gran importancia. La representante del colectivo reconoció que el impacto del evento se reflejó de manera inmediata en el rostro de los menores, a los cuales se les pudo ver sonriendo y disfrutando al máximo del convivio.







