MAZATLÁN._ Además de ser un evento que reúne a cientos de jugadores de todo el mundo, el Torneo Internacional de Super Smash Bros Ultimate Delfino Maza 2023, es un espacio donde la ‘amistad’, a través del ‘gaming’, no conoce culturas ni fronteras.

“Vengo a competir junto con la escena de Tijuana, porque no nada más soy yo, somos varios, y además de competir venimos apoyar a los que traen más ‘poder’ de llevarse el torneo”, dijo el jugador.

“Aparte de que me ha gustado mucho la escena competitiva, Mazatlán es un lugar que nunca había podido conocer; nunca se me había dado la posibilidad, y pues qué mejor en un evento de Smash, un videojuego que me gusta tanto”, comentó Maximiliano.

Ricardo Rivas, otro asistente y competidor de Hermosillo, Sonora, compartió que esperaba un gran espectáculo, ya que vienen jugadores y espectadores de todas las partes del mundo, mismos que esperaba conocerlos, pues son personas que él ha seguido durante mucho tiempo a través de las plataformas.

Compartió que desde muy pequeño, alrededor de los 5-6 años, le comenzaron a interesar los videojuegos por su padre, ya que él lo miraba jugar y fue ahí cuando decidió ‘imitarlo’.

Y es que además de comenzar a jugar ‘Halo’, el tema de ‘descubrir’ Smash fue a través de su familia, pues comenta, que miraba a sus primas jugarlo, y a partir de ahí comenzó la aventura de descargarlo y ponerse a jugar con sus amigos.

Se apoya a los jóvenes: Ismael Barros

El presidente Ejecutivo de Venados, Ismael Barros Cebreros, comentó que el apoyar este tipo de eventos trae una gran derrama económica para Mazatlán, además de apoyar a las y los jóvenes.

“El flujo que representa esto; hay mucha gente que viene del extranjero a competir, generan de alguna u otra forma alguna derrama económica, desde hospedarse en un hotel, de ir a los restaurantes, y bueno, ‘poner en el punto’ en redes sociales a Mazatlán, que sepan que aquí estamos para atender a todo el mundo”, comentó el presidente Ejecutivo de Venados.