$!Unen esfuerzos colectivos ambientalistas para limpiar y conservar el Arroyo Jabalines

MAZATLÁN._ Con el propósito de retirar los residuos acumulados y generar conciencia sobre la importancia de conservar los manglares, integrantes de diferentes colectivos ambientalistas realizaron una jornada de limpieza en el Arroyo Jabalines, en Mazatlán. Durante la actividad, los participantes recolectaron botellas de plástico, tablas, pedazos de tela, cartón, restos de alimentos y otros desechos; incluso, entre la basura también encontraron objetos de mayor tamaño, como inodoros y lavabos, algunos de los cuales desprendían un fuerte olor a descomposición.









La jornada fue organizada por la Red Ciudadana de Conservación del Medio Ambiente de Mazatlán, conformada por alrededor de 15 colectivos dedicados al senderismo, la observación de aves, la limpieza de playas, la conservación y la reforestación. Claudia Peraza Durán, integrante de la agrupación, señaló que la actividad buscó atender la contaminación del arroyo y hacer visible el interés de las organizaciones por proteger el manglar ante las intervenciones que suelen plantearse durante la temporada de lluvias. “Quisimos hacer una activación, un acto de presencia de los miembros de esta Red, para demostrar a la ciudadanía que seguimos al pendiente del manglar, que estamos interesados y que vamos a estar vigilando que se cumpla con toda la normatividad hasta que den una solución estructural”, expresó.









Peraza Durán expresó que las jornadas de limpieza no solucionarán por sí solas los problemas de contaminación e inundaciones que afectan al sistema del Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo, sin embargo, consideró que representan una forma de involucrar a la sociedad y promover una mayor responsabilidad sobre el manejo de los residuos. “Sabemos que las limpiezas no son la solución, pero lo vimos como una buena manera de que los vecinos vean que nosotros también apoyamos, que no estamos en contra de ellos”, comentó.







La ambientalista explicó que una parte importante de los residuos acumulados proviene de personas que utilizan el arroyo como tiradero, situación que perjudica la vegetación, la fauna y el funcionamiento del cuerpo de agua. Además, mencionó que, a través de la jornada, los colectivos también buscaron transmitir el mensaje de que el manglar no debe ser señalado como el responsable de las inundaciones que se presentan en las colonias cercanas durante las lluvias. “Queremos que se deje de ver al manglar como el enemigo y realmente veamos que el enemigo es la mala planeación y el abandono institucional del Gobierno hacia todo este sistema de humedales”, declaró. Peraza Durán recordó que integrantes de las organizaciones han realizado durante varios años actividades con vecinos de la zona, entre ellas foros ciudadanos con especialistas en conservación y protección civil para explicar las condiciones naturales del sector. En este sentido, sostuvo que las inundaciones se encuentran relacionadas con la ubicación y pendiente de los asentamientos construidos sobre lo que anteriormente era una zona de humedales, pero a pesar a los acercamientos, reconoció que persiste entre algunos habitantes la idea de que retirar el manglar evitaría las afectaciones.





